Desalojan a Más de 100 Personas por Incendio en Oficinas del SAT en Monterrey

Un presunto cortocircuito e incendio de una lámpara generaron la movilización de cuerpos de emergencia hasta las instalaciones del SAT en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, donde fueron desalojadas más de 100 personas.

Bomberos de Nuevo León y rescatistas de Protección Civil de Nuevo León arribaron a la avenida Pino Suárez, en su cruce con la calle Padre Mier, donde se reportó el incendio en el piso número tres de las oficinas del SAT.

Tanto trabajadores como personas que se encontraban realizando trámites al interior del edificio fueron desalojados por los cuerpos de emergencia, quienes ingresaron para sofocar las llamas y evitar que se extendieran.

De acuerdo con los primeros reportes de las rescatistas, no se reportaron personas lesionadas a causa de este incidente; sin embargo, un hombre de aproximadamente 25 años de edad quedó atrapado en uno de los elevadores por varios minutos.

El elevador quedó suspendido entre el cuarto y el quinto piso de las oficinas. Personal de Protección Civil de Nuevo León informó que el sujeto, trabajador del SAT, fue liberado sano y salvo.

Con información de Alexis Lozano | N+

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