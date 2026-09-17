Accidentes

Desalojan a Más de 100 Personas por Incendio en Oficinas del SAT en Monterrey

Un presunto cortocircuito en una lámpara habría originado el fuego en el piso tres del edificio en el centro de la ciudad

Bomberos de Nuevo LeónBomberos de Nuevo León acudieron al reporte del incendio en las oficinas del SAT. Foto: N+

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