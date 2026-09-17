Desaparecidos

Hallan sin Vida en a Hombre Reportado como Desaparecido en Presa de Puebla

Roberto García Aguilar, de 51 años de edad, fue visto por última vez en el municipio de Huaquechula siendo localizado días después en Tepeojuma

Hallazgo Hombre Muerto Pedro García Aguilar Desaparecido Presa Teyuca Tepeojuma PueblaRoberto García Aguilar fue reportado como desaparecido en Huaquechula, Puebla. Foto: Facebook Diana Laura Carpinteyro G

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Desaparecido el 13 de septiembre, Roberto García fue encontrado sin vida en la Presa de Teyuca. La comunidad y la FGE esperan respuestas sobre este caso.

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