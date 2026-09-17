Hallan sin Vida en a Hombre Reportado como Desaparecido en Presa de Puebla

Roberto García Aguilar, de 51 años de edad, reportado como desaparecido, fue hallado sin vida en la Presa de Teyuca, ubicada en el municipio poblano de Tepeojuma.

De acuerdo con los primeros reportes, el hoy occiso fue visto por última vez el pasado 13 de septiembre de 2026 mientras presuntamente ingería bebidas alcohólicas en la demarcación de Huaquechula.

El hallazgo ocurrió durante la tarde del 15 de septiembre, luego de que pobladores alertaran a los servicios de emergencia sobre la presencia de un hombre muerto en el interior de la presa en la comunidad de Teyuca.

#ATENCIÓN | 🔴🚨 Localizan sin vida a hombre reportado como desaparecido en la presa de #Teyuca…👇



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Fueron familiares de Roberto García quienes acudieron al sitio donde fue encontrado el cuerpo y lo reconocieron, sin que hasta el momento se sepa de qué manera llegó de un municipio a otro.

Elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla acudieron al lugar para realizar las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo, mismo que fue trasladado al anfiteatro regional de Izúcar de Matamoros para practicarle la necropsia de ley.

Se espera que en próximas horas la FGE Puebla pueda dar más detalles del caso, así como las causas del fallecimiento del hombre que permaneció dos días en calidad de desaparecido.

Con información de N+

GMAZ