Matan a Joven Mientras Lavaba Unos Tenis Dentro de una Vivienda en Culiacán

Un joven identificado como Osmar Leonel, de 21 años de edad y vecino del fraccionamiento Los Ángeles, en Sinaloa, fue asesinado a balazos la tarde de este jueves 28 de mayo dentro de una vivienda ubicada sobre la calle Capistrano. De acuerdo con los primeros reportes, la víctima se encontraba lavando tenis, actividad a la que se dedicaba, cuando fue sorprendida por un grupo armado que ingresó al inmueble y abrió fuego en repetidas ocasiones.

Los hechos fueron reportados al número de emergencias 911 luego de que habitantes de la zona alertaran sobre múltiples detonaciones de arma de fuego. Tras el reporte, elementos de la Guardia Nacional se movilizaron al lugar y localizaron al joven con varios impactos de bala en el cuerpo, confirmando posteriormente que ya no contaba con signos vitales.

Sujetos armados matan a joven dentro de vivienda mientras lavaba unos tenis en Culiacán.

Según testimonios recabados en el sitio, varios hombres armados irrumpieron por la fuerza en la vivienda y utilizaron fusiles de asalto para atacar directamente a la víctima. Después de realizar los disparos, los presuntos responsables escaparon del lugar a bordo de un vehículo sedán de modelo reciente, sin que hasta el momento se haya informado sobre personas detenidas.

La agresión ocurrió al interior del domicilio donde Osmar Leonel realizaba labores relacionadas con el lavado de tenis. El ataque armado generó movilización de corporaciones de seguridad en el sector, mientras vecinos observaban las diligencias realizadas por las autoridades en la zona acordonada.

Más tarde, personal de la Fiscalía General del Estado acudió al inmueble para llevar a cabo las investigaciones correspondientes. Durante el procesamiento de la escena del crimen, peritos aseguraron diversos casquillos de arma larga que quedaron esparcidos dentro de la vivienda tras la agresión.

Las autoridades no dieron a conocer información adicional sobre el móvil del ataque ni sobre la identidad de los agresores. El caso quedó bajo investigación por parte de la Fiscalía, que continuará con las diligencias para esclarecer lo ocurrido y determinar responsabilidades.