Matan a Joven Mientras Lavaba Unos Tenis Dentro de una Vivienda en Culiacán

La víctima fue atacada dentro del domicilio donde trabajaba lavando tenis; las autoridades aseguraron casquillos de arma larga en la escena.

Asesinan a Joven que Lavaba Tenis en Fraccionamiento Los Ángeles en CuliacánFoto: N+

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Joven de 21 años es asesinado en Culiacán mientras trabajaba lavando tenis. Los agresores usaron armas largas y escaparon. La Fiscalía investiga este violento crimen.

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