Seguridad

Asesinan a Balazos a Chofer de la Ruta 10, Frente a Pasajeros en Calles de Salamanca

En la colonia Las Misiones, un chofer de la ruta 10 en Salamanca, fue asesinado a balazos por un hombre que aparentaba subir al camión.

El camión quedó a la mitad del camino.Foto: Adriana Sánchez

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Chofer de la ruta 10 asesinado a balazos en Salamanca mientras recogía pasajeros. El atacante escapó y las autoridades buscan pistas.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+