Asesinan a Balazos a Chofer de la Ruta 10, Frente a Pasajeros en Calles de Salamanca

Los hechos ocurrieron minutos después del medio día, cuando el conductor de la ruta 10, circulaba por la entrada de la colonia Las Misiones, en Salamanca, y cuando se paró para subir a un pasajero, esté lo asesinó a balazos.

De acuerdo al reporte de las autoridades, pasaban las 12 del día, cuando el conductor del camión circulaba por la entrada a la colonia, y en una de las paradas, se detuvo para subir a varias personas que esperaban el autobús.

En cierto momento, una de las personas al subir, sacó de entre sus pertenencias un arma de fuego y al estar frente al chofer, comenzó a dispararle en repetidas ocasiones, para después salir corriendo del camión.

Ante ello, pasajeros que se encontraban al interior, al ver lo que había ocurrido, de inmediato llamaron a los números de emergencia, mientras algunos al escuchar los disparos, trataron de ponerse a salvo.

Los primeros en llegar a la zona del ataque, fueron policías municipales, quienes pidieron también apoyo a los paramédicos, mientras también acudían elementos de la Guardia Nacional, para resguardar la zona.

Agresor huyó corriendo a la colonia Las Misiones, sin ser detenido