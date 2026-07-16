Colocan Memorial para Exigir Justicia por Feminicidios de Diana y Silvia en Coahuila

Familiares colocaron un memorial al exterior de las oficinas de la FGEC para exigir justicia por las muertes de Diana y Silvia en Coahuila.

Colocan Memorial para Exigir Justicia por Feminicidios de Diana y Silvia en CoahuilaFamiliares de víctimas de feminicidio colocaron un memorial en la explanada de las oficinas de la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Foto: N+

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Familiares exigen justicia por los feminicidios de Diana y Silvia en Coahuila con un memorial en la Fiscalía. ¿Qué medidas tomarán las autoridades?

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