Colocan Memorial para Exigir Justicia por Feminicidios de Diana y Silvia en Coahuila

Decenas de figuras moradas, fotografías y consignas formaron parte de un memorial que familiares de víctimas de feminicidios colocaron en la explanada de las oficinas centrales de la Fiscalía General del Estado de Coahuila para exigir justicia por las muerte de Diana Marina y Silvia, ocurridos en Saltillo y Monclova, respectivamente.

En un posicionamiento y pliego petitorio, solicitaron a la autoridad que garantice y acredite la muerte de Fernando "N", presunto responsable del asesinato de Diana Marina, con base en la información con la que cuentan su madre y sus hijos.

También exigieron a la Comisión Estatal de Atención a Víctimas que active de manera inmediata el protocolo de feminicidio cuando ocurran estos hechos, con el fin de evitar la victimización de los familiares y garantizar apoyo alimentario, psicológico, funerario y de transporte, en caso de ser necesario.

Asimismo, pidieron certeza en el caso de Silvia Araceli, de 38 años, quien fue localizada sin vida en su domicilio ubicado en la colonia Del Río en Monclova, pues señalaron que su presunto agresor ya fue detenido y que contaba con denuncias previas por violencia familiar.

¿Qué se sabe del caso de Silvia Ochoa?

La FGE inició una investigación por el presunto feminicidio de Silvia Ochoa, de 38 años, quien fue localizada sin vida al interior de su casa en Monclova.

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El hallazgo fue realizado por su hija, quien acudió al inmueble acompañada de su novio. Las autoridades señalaron a Ramiro "N" como presunto responsable y desplegaron un operativo para localizarlo.