Río Bravo Registrará Dos Crecientes Durante el Fin de Semana en Tamaulipas

De acuerdo con información de la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA), se mantiene la vigilancia permanente sobre el nivel Río Bravo ante el pronóstico de una creciente dividida en dos picos sucesivos durante los próximos días.

La reciente actualización emitida este jueves 16 de julio, indica que el primer incremento en el caudal comenzará a notarse durante la tarde y noche de este mismo día, alcanzando su punto máximo en la madrugada del viernes 17 de julio.

Se estima que el nivel del río llegue a los 2.13 metros en el área de los Puentes Internacionales, con un gasto aproximado de 249 metros cúbicos por segundo. Posteriormente, habrá un descenso gradual hasta alrededor de 1.1 metros para la tarde y noche del viernes.

El pronóstico indica un segundo incremento más importante a partir del sábado 18 de julio, donde el nivel del río aumentará de manera constante hasta alcanzar su punto máximo después del mediodía del domingo 19 de julio, que podría llegar a los 3.7 metros de escala y registrar un flujo de 541 metros cúbicos por segundo.

Alertan por posibles inundaciones ante incremento en nivel del Río Bravo

Ante estas condiciones, se prevén inundaciones temporales en las áreas más bajas ubicadas a la orilla del Río Bravo. Las autoridades exhortan a la población a evitar acercarse o ingresar al río, y suspender actividades recreativas y de pesca debido a la fuerza de la corriente.

También se recomiendan retirar con anticipación equipos de bombeo, maquinaria eléctrica y de gasolina instalados en zonas vulnerables. El monitoreo continuará de manera constante, y las condiciones podrían variar conforme avancen los escurrimientos en su trayecto por el Río Bravo.

SHH