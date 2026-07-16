Río Bravo Registrará Dos Crecientes Durante el Fin de Semana en Tamaulipas

Se pronostica un incremento en el nivel del Río Bravo, que podría provocar inundaciones durante los próximos días

Río BravoEl nivel del Río Bravo podría incrementar hasta 3.7 metros durante el fin de semana. Foto: N+

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Crecida del Río Bravo: Se esperan niveles de hasta 3.7 metros. Autoridades advierten sobre posibles inundaciones. Infórmate y toma precauciones.

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