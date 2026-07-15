Autoridades Detienen a Cuatro Sujetos en Matamoros; Aseguran Fusil Barret y Granada

Cuatro personas fueron detenidas y se aseguraron armas de fuego, cargadores, equipo táctico, droga y una camioneta con reporte de robo en Estados Unidos, como resultado de un operativo coordinado realizado por la Guardia Nacional y la Guardia Estatal en la colonia Loma Alta, en Matamoros.



Durante un recorrido de seguridad y vigilancia, el personal operativo detectó una camioneta ocupada por personas armadas, quienes intentaron huir al percatarse de la presencia de las autoridades.

Detienen a Cuatro Hombres en Matamoros

Tras una intervención oportuna, fueron detenidos y se aseguraron cinco armas largas, entre ellas un fusil Barrett calibre .50, una granada de mano, cargadores, equipo táctico, hierba seca con características similares a la marihuana y la camioneta con reporte de robo en Estados Unidos.



Las personas detenidas y todo lo asegurado fueron puestos a disposición de la autoridad competente para el desarrollo de las investigaciones correspondientes.