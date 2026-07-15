Autoridades Detienen a Cuatro Sujetos en Matamoros; Aseguran Fusil Barret y Granada

Cuatro personas fueron detenidas en Matamoros tras un operativo de la Guardia Nacional y la Guardia Estatal.

Autoridades Detienen a Cuatro Sujetos en MatamorosAutoridades Detienen a Cuatro Sujetos en Matamoros; Aseguran Fusil Barret y Granada. Foto: SSP Tamaulipas

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Cuatro detenidos en Matamoros tras operativo; aseguran armas, droga y camioneta robada. Conoce los detalles de esta acción de seguridad.

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