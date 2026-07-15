Congreso Mexicano Condena Represión de ICE Contra 17 Connacionales

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión emitió este miércoles un pronunciamiento para condenar los actos represivos que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) ha realizado en contra de la vida de 17 connacionales.

Laura Itzel Castillo, presidenta de la Comisión Permanente, dio lectura al documento durante la sesión del pleno.

El pronunciamiento advierte que la detención migratoria no puede convertirse en un acto de intimidación permanente ni violentar la dignidad de una persona, y rechaza que se someta a una parte de la población a actos crueles, inhumanos o degradantes.

El documento sostiene que ningún acto político o administrativo puede incrementar el miedo de morir mientras una persona se encuentra bajo la responsabilidad de una autoridad.

El texto también critica que se mantenga incomunicadas a las personas detenidas, privadas de asistencia consular, ante la incertidumbre de no saber qué ocurrirá con su vida o con su familia.

Lo que plantea el pronunciamiento

Condena los actos represivos del ICE contra 17 connacionales.

Rechaza que la detención migratoria se use como intimidación o vulnere la dignidad.

Critica la incomunicación y la falta de asistencia consular a los detenidos.

Respalda las acciones jurídicas y diplomáticas del Estado mexicano ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

La Comisión Permanente manifestó su respaldo firme a las acciones jurídicas y diplomáticas emprendidas por el Estado mexicano ante esa dependencia estadounidense.

El documento concluye:

"A nuestras hermanas y hermanos migrantes, les decimos que no están solos, México les acompaña, les defiende y exige justicia".

El pronunciamiento se da en un contexto de tensión entre México y Estados Unidos por la muerte de migrantes mexicanos bajo custodia del ICE o durante operativos migratorios, casos que el gobierno mexicano ya había llevado ante fiscales estatales estadounidenses y ante el Departamento de Justicia de ese país.

CT