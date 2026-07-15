Congreso Mexicano Condena Represión de ICE Contra 17 Connacionales

La Comisión Permanente del Congreso mexicano condenó actos represivos del ICE contra 17 connacionales y respaldó las acciones diplomáticas del gobierno ante EUA

Congreso Mexicano Condena Represión de ICE Contra 17 ConnacionalesVista general del pleno del Senado de la República, recinto donde la Comisión Permanente del Congreso de la Unión condenó los actos represivos del ICE contra 17 connacionales. Foto: Cuartoscuro / Archivo

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