Polvo del Sahara Llegará a Tamaulipas: Esto Debes Saber Sobre el Fenómeno

Las autoridades han emitido una serie de recomendaciones ante la posible llegada de polvo del Sahara a Tamaulipas durante el próximo fin de semana, un fenómeno atmosférico que, aunque es común durante esta temporada, no representa un riesgo elevado para la población.

De acuerdo con los pronósticos meteorológicos, la presencia de estas partículas provenientes del desierto africano tendrá efectos limitados en las condiciones del estado, principalmente al reducir la formación de tormentas de gran intensidad y modificar el aspecto del cielo durante los atardeceres.

Los especialistas señalan que el polvo del Sahara actúa como un inhibidor del desarrollo de sistemas de tormenta de alta relevancia, por lo que podría contribuir a disminuir la actividad de lluvias intensas mientras permanezca sobre la región.

¿El polvo del Sahara es peligroso?

El polvo del Sahara no representa un peligro para la mayoría de las personas. Sin embargo, quienes padecen enfermedades respiratorias como asma, alergias o problemas pulmonares podrían experimentar algunas molestias debido al aumento de partículas suspendidas en el aire.

Entre los posibles efectos se encuentran:

Irritación en nariz y garganta.

Aumento de síntomas alérgicos.

Molestias respiratorias en personas sensibles.

Las autoridades recomiendan que las personas con padecimientos respiratorios eviten realizar actividades prolongadas al aire libre si presentan alguna molestia durante el paso del polvo sahariano.

Atardeceres más coloridos en Tamaulipas

Uno de los efectos más notorios del fenómeno será el cambio en la tonalidad del cielo. La presencia de partículas en la atmósfera favorece que los atardeceres adquieran tonos naranjas, rojizos e incluso violetas, ofreciendo paisajes más llamativos durante varios días.

El polvo del Sahara es un fenómeno recurrente entre los meses de mayo y agosto en gran parte del Golfo de México y el sureste del país, por lo que su llegada a Tamaulipas forma parte del comportamiento habitual de la temporada.