Polvo del Sahara Llegará a Tamaulipas: Esto Debes Saber Sobre el Fenómeno

El polvo del Sahara volverá a hacerse presente en Tamaulipas durante el fin de semana.

Llegada de Polvo del Sahara a Tamaulipas¿Cuándo Llega el Polvo del Sahara a Tamaulipas?. Foto N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

El polvo del Sahara regresa a Tamaulipas. Aunque no es peligroso, quienes tienen asma o alergias deben tomar precauciones. Aprende más sobre sus efectos.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+