Alertan por la Llegada del Polvo del Sahara a México: ¿Cuándo Entrará y Qué Estados Afectará?

La Conagua alertó por la llegada de polvo del Desierto del Sahara a México; estos son los estados que podrían presentar afectaciones

Las autoridades alertaron por la llegada de polvo del Desierto de Sahara a MéxicoFoto: Cuartoscuro

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¿Sabías que el polvo del Sahara afecta la calidad del aire en México? Infórmate sobre las zonas más afectadas y cómo cuidarte durante este fenómeno.

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