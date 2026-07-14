Alertan por la Llegada del Polvo del Sahara a México: ¿Cuándo Entrará y Qué Estados Afectará?

La Comisión Nacional del Agua (Conagua), alertó por la llegada de polvo del Desierto del Sahara a México, por lo que sus efectos podrían ser percibidos durante varios días, pero, ¿cómo se presentarán y en qué zonas habría afectaciones?

De acuerdo con las autoridades, estas condiciones climatológicas son visibles gracias a los radares de la NASA. A través de redes sociales dio a conocer el registro del monitoreo en el que se observa la llegada de una gran cantidad de polvo del Sahara, la cual se prolongará los próximos días.

"De acuerdo con datos oficiales de la NASA, se prevé el arribo de una gran cantidad de polvo del Sahara a la Península de Yucatán y a los estados costeros del Golfo de México", indicó la Conagua.

¿Qué zonas serán afectadas por el polvo del Sahara en México?

Por lo tanto, el polvo del Desierto del Sahara se hará presente en las siguientes entidades:

Mayor presencia

Quintana Roo

Yucatán

Campeche

Tabasco

Veracruz

Tamaulipas

Chiapas

Oaxaca

Menor presencia

Puebla

Tlaxcala

Hidalgo

Edomex

CDMX

Morelos

Guerrero

Querétaro

Guanajuato

Michoacán

San Luis Potosí

Nuevo León

Coahuila

¿Cuándo entrará el Polvo del Sahara a México?

La presencia del polvo del Desierto del Sahara será visible desde ahora y hasta el sábado 18 de julio de 2026.

"En el monitoreo en tiempo real que realiza la CGSMN ya se detecta un alto contenido de aerosoles en la región debido a este fenómeno".

¿Cómo detectar el polvo del Sahara?

Es importante destacar que este fenómeno es natural y afecta principalmente la calidad del aire. En ese sentido, es común que puedas percibirlo de inmediato en el ambiente, pero ojo, porque las personas que tienen alergias o algún padecimiento respiratorio, pueden presentar problemas.

El polvo del Sahara podrás detectarlo de esta manera:

El día es "gris"

Los atardeceres son rojos

Hay poca nubosidad

Para evitar afectaciones a tu salud, procura usar lentes y cubrebocas, cierra ventas para evitar el ingreso de partículas y limita tus actividades deportivas al aire libre.

EPP