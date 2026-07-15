¿Impactará en México como Huracán? Fuerza de la Tormenta Tropical Elida en el Pacífico

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos de América (NHC, por sus siglas en inglés) vigilan un fenómeno climático en el Pacífico, en N+ te compartimos cuál es la fuerza y potencia de la tormenta tropical Elida y si hay probabilidad de que impacte como huracán en México.

Previamente fue un sistema de baja presión frente a las costas del occidente de México y este día tuvo desarrollo ciclónico, por lo que las autoridades meteorológicas lo tienen en monitoreo constante.

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Trayectoria de la tormenta tropical Elida

La Conagua detalló este miércoles que la tormenta tropical Elida se localiza a 910 kilómetros al sur-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

De igual manera, Conagua mantiene bajo observación una segunda zona de baja presión que podría formarse al sur de las costas de Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero, la cual presenta un 80% de probabilidad de desarrollo ciclónico en los próximos siete días.

Fuerza de la tormenta Elida: ¿Puede impactar como huracán?

La formación este miércoles de la tormenta tropical Elida también reveló la fuerza del ciclón y si se espera que por su potencia evolucione a huracán.

De acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés), la tormenta tropical Elida se convertirá en huracán alrededor del mediodía de mañana 16 de julio 2026.

Por su parte, Conagua prevé que el 17 de julio 2026, debido a la potencia de la tormenta Elida, el ciclón alcance huracán categoría 2.

Tanto el NHC como la Conagua informaron que el ciclón no representa una amenaza directa para tierra firme en el territorio mexicano, ya sea como tormenta tropical o como huracán.

Aunque los pronósticos actuales descartan un impacto directo de la posible tormenta tropical Elida sobre México durante su formación, su circulación favorecerá el ingreso de humedad hacia el occidente y noroeste del país.

Esta condición, combinada con otros sistemas atmosféricos como el monzón mexicano y canales de baja presión, podría mantener el potencial de lluvias y tormentas eléctricas en distintas entidades.

FBPT