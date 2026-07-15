¿Impactará en México como Huracán? Fuerza de la Tormenta Tropical Elida en el Pacífico

El fenómeno climático Elida se desarrolló en el Pacífico; te contamos si es una amenaza para el territorio mexicano y cuál es su y trayectoria, según la Conagua

tormenta tropicalUna tormenta tropical suele causar fuertes vientos y lluvias. Foto: Cuartoscuro | Archivo
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