¿Qué se Sabe del Rival de México en Tercer Partido del Mundial 2026? Así se Definirá

El 2026 y la fiebre por el mundial de futbol ya se acercan, pero a la Selección Mexicana aún le falta conocer quién será su rival en el tercer partido. De acuerdo con el sorteo de este viernes 5 de diciembre, el Grupo A está conformado por México, Sudáfrica, Corea del Sur y un cuarto seleccionado que aún no se define. Aquí te contamos cómo y cuándo se sabrá el nombre del cuarto seleccionado del sector.

¿Qué se sabe del rival de México en tercer partido?

El cuarto integrante del grupo A se definirá en marzo de 2026 con el ganador del 'play off' europeo D (República Checa/Irlanda/Dinamarca/Macedonia)

¿Cómo se definirá al tercer rival de México en el grupo A?

El cuarto equipo del Grupo A se conocerá tras el repechaje de Europa .

. En el mes de marzo se sabrá si México se medirá contra Macedonia del Norte, República Checa, Irlanda o Macedonia.

Se enfrentarán en una final donde el que resulte vencedor obtendrá el boleto al Mundial 2026 para insertarse en el Grupo A con México, Corea del Sur y Sudáfrica.

De esa forma se conocerá al rival europeo que será el tercero para la Selección Mexicana de futbol.

¿Cuándo se jugará el partido contra el tercer rival de México?

El partido contra el tercer rival de México en el Mundial 2026 de futbol se disputará el 24 de junio en el Estadio Ciudad de México (Azteca) a las 13:00 horas.

Esta es la fecha y lugar de los repechajes de Europa

Los dos duelos del repechaje europeo se jugarán de manera simultánea el 26 de marzo a las 13:45 horas: Dinamarca vs Macedonia del Norte y República Checa vs Irlanda.

Posteriormente la final de ese cuadrangular se disputará en República Checa o Irlanda, dependiendo del equipo que salga vencedor en este duelo. Y ahí se conocerá al cuarto elemento del Grupo A en el Mundial 2026.

México contra Sudáfrica, partido inaugural del Mundial de 2026

El partido inaugural del Mundial de 2026 será el jueves 11 de junio en el Estadio Azteca y se enfrentará a la selección de México (anfitriona) contra la de Sudáfrica, tal y como esclareció el sorteo de la fase de grupos.

El torneo que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá comenzará con el grupo A, donde además de estar las selecciones que disputarán el primero de los 104 partidos del Mundial, figuran Corea del Sur y el ganador de la repesca D europea (Dinamarca, Macedonia del Norte, Irlanda y República Checa).

El conjunto que dirige Javier Aguirre, vigente campeón de la Copa de Oro y de la Liga de Naciones de la CONCACAF (Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol), dará inicio al máximo torneo del futbol mundial contra Sudáfrica, que no disputa una fase final desde 2010, cuando fue anfitrión.

