¿Dónde Puedo Ver los Partidos del Mundial 2026 en Nuevo León? Lista de Nuevos Lugares

Los aficionados al futbol en Nuevo León tendrán ahora más opciones para disfrutar de los encuentros de los partidos del Mundial 2026 , luego de que se anunciara la habilitación de nuevos espacios para la transmisión de los partidos.

A partir de este lunes 22 de junio, los seguidores del fútbol podrán reunirse en la Explanada de los Héroes, ubicada en la Macroplaza de Monterrey, así como en el nuevo Parque del Agua, en el municipio de Guadalupe.

Las autoridades buscan ampliar la oferta de espacios públicos para que miles de personas puedan vivir el ambiente futbolero junto a familiares y amigos.

Además de las nuevas sedes, continuará operando el tradicional Fan Festival en el Parque Fundidora, espacio que desde el inicio de la temporada del torneo ha recibido a miles de aficionados que han acudido para disfrutar de los partidos, actividades recreativas y el ambiente futbolero.

De esta manera, los asistentes podrán elegir entre diferentes puntos de reunión para seguir los encuentros de la justa internacional de futbol y celebrar cada uno de los momentos que se vivan durante el torneo.

Tres puntos para vivir la fiesta mundialista

Con la incorporación de la Explanada de los Héroes y del Parque del Agua, los aficionados tendrán tres opciones principales para disfrutar de las transmisiones de los partidos: El Fan Festival en Parque Fundidora, la Macroplaza en Monterrey y el nuevo Parque del Agua en Guadalupe.

La medida permitirá distribuir a los asistentes en distintos espacios y brindar alternativas para quienes deseen vivir la emoción del Mundial en un ambiente familiar y al aire libre.

Las autoridades invitaron a la población a acudir a cualquiera de estas sedes para disfrutar de los partidos para apoyar a sus selecciones favoritas y formar parte de la gran fiesta deportiva que se vive en Nuevo León.

RR