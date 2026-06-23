¿Dónde Puedo Ver los Partidos del Mundial 2026 en Nuevo León? Lista de Nuevos Lugares

A partir del 22 de junio los aficionados podrán ver los partidos del Mundial 2026 en estos lugares de Nuevo León

Parque Fundidora en Monterrey, Nuevo LeónFoto: N+

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¡Nuevo León se prepara para el Mundial 2026! Desde el 22 de junio, disfruta de los partidos en la Explanada de los Héroes, Parque del Agua y el Fan Festival en Parque Fundidora. Vive la emoción futbolera en familia.

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