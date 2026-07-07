Abogado de "El Mayo" Busca Evitar que Cumpla su Condena en una Cárcel de Máxima Seguridad

El abogado de Ismael “El Mayo” Zambada, detenido en Texas en julio de 2024, envió un memorándum de 12 páginas al juez de su caso, exponiéndole el contexto de salud del narcotraficante, y con esto solicitar que cumpla su sentencia en alguna prisión que tenga los servicios necesarios para su atención médica, y no en una prisión de máxima seguridad.

Dicho documento fue presentado hoy 6 de julio de 2026 por el abogado Frank A. Pérez ante el juez federal Brian M. Cogan, de la Corte del Distrito Este de Nueva York, en representación de Ismael "El Mayo" Zambada García.

En el texto, la defensa de "El Mayo, solicita que el narcotraficante cumpla su sentencia en un centro médico penitenciario y acepta que sea cadena perpetua, aunque no en una cárcel de máxima seguridad como cumple su sentencia Joaquín "El Chapo" Guzmán. En tanto, destaca que El Mayo ha tenido un buen comportamiento desde que llegó a Estados Unidos.

"La forma en que Ismael Zambada se ha conducido desde su llegada a Estados Unidos es precisamente la forma en que nuestro sistema quiere que los acusados se comporten".

El objetivo de la carta es solicitar al juez que haga una recomendación al Buró Federal de Prisiones (BOP) para que "El Mayo" no sea recluido en una prisión de máxima seguridad, sino en una instalación con menores restricciones.

El Mayo acepta culpabilidad

Aunque en el texto, la defensa aclara que Zambada ya se declaró culpable de los principales cargos en ambas acusaciones federales y reconoce que la consecuencia legal será una sentencia obligatoria de cadena perpetua, y no pide una reducción de la pena, si no, que el juez recomiende que no sea enviado a la ADX Florence, en Colorado, considerada la prisión federal de mayor seguridad de Estados Unidos.

También destaca que El Mayo ha colaborado desde un principio, ya que no presentó recursos para retrasar el juicio, ni busca reducciones de sentencia por cooperación, lo que ha permitido ahorrar tiempo y recursos al sistema judicial de EUA, destaca el abogado.

Sumado a que nunca ha tenido problemas disciplinarios en prisión y ha tenido una conducta respetuosa.

"No representa un riesgo para otros internos o custodios".

Debido a su edad y estado físico, ya no constituye una amenaza comparable a la de otros reclusos.

Alegan buen comportamiento, salud y edad para no ser enviado a prisión de máxima seguridad

En el docuemnto de 28 hojas, justifica que Zambada tiene más de 70 años, tiene diversas enfermedades propias de su edad, además, necesita atención médica continua.

"Su condición física hace poco probable que pueda representar un riesgo de fuga o de violencia".

¿Cuándo será la audiencia de sentencia de El Mayo?

“El Mayo”, detenido en julio de 2024, será sentenciado en Nueva York el próximo 20 de julio, y podría ser condenado a cadena perpetua.