Abogado de "El Mayo" Busca Evitar que Cumpla su Condena en una Cárcel de Máxima Seguridad

“El Mayo”, detenido en julio de 2024, será sentenciado en Nueva York el próximo 20 de julio; podría ser condenado a cadena perpetua

En este boceto Ismael "El Mayo" Zambada, en el centro, está sentado junto a su abogado defensor Frank Pérez, a la izquierda, en un tribunal federal en el distrito de Brooklyn de Nueva York, el 13 de septiembre de 2024. (Elizabeth Williams vía AP, Archivo)AP
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+