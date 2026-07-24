Ciencia y Tecnología

Vacaciones 2026: ¿Cómo Calcular en Tu Casa la Velocidad de la Luz con una Rebanada de Queso?

Te explicamos paso a paso cómo calcular la velocidad de la luz en tu casa usando el microondas y una rebanada de queso; y los niños pueden participar de este experimento

Microondas¿Cómo calcular la velocidad de la luz con tu microondas y una rebanada de queso? Foto: N+

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Sorprende a tus hijos con un experimento casero: mide la velocidad de la luz usando una rebanada de queso y un microondas. Aprende ciencia de manera divertida y educativa.

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