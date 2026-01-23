Ataque Armado Deja Dos Hombres Lesionados en la Colonia Imperial de Mexicali

Dos hombres resultaron lesionados por disparos de arma de fuego la tarde del jueves, luego de un ataque armado registrado en la colonia Imperial, en Mexicali. El hecho ocurrió cuando las víctimas se encontraban a bordo de un vehículo en circulación y fueron interceptadas por sujetos armados.

De acuerdo con información preliminar, el ataque se registró en el cruce de las calles Imperial y Cultura Mixteca, donde los agresores dispararon en múltiples ocasiones contra el automóvil. Tras resultar heridos, los afectados lograron huir hasta un domicilio ubicado sobre la calle Corregidora Norte, donde solicitaron apoyo.

Víctimas fueron trasladadas a un hospital

Uno de los lesionados fue identificado como Pablo, de 59 años de edad, quien presentó un rozón de bala a la altura del ojo derecho. El segundo, Elías, de 47 años, sufrió una herida por proyectil de arma de fuego en el húmero izquierdo, con posible neumotórax, por lo que ambos fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica especializada.

En el sitio del ataque fueron localizados varios casquillos percutidos, por lo que agentes de la Policía Municipal acordonaron la zona y cerraron la circulación para permitir el levantamiento de indicios. Asimismo, el domicilio donde se refugiaron las víctimas fue inspeccionado por agentes investigadores.

Autoridades implementaron un operativo de búsqueda en la zona para dar con los responsables; sin embargo, hasta el cierre de esta edición no se reportan personas detenidas. Las investigaciones quedaron a cargo de la Agencia Estatal de Investigación, que continúa con las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos.

