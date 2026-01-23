Evacúan Área de Urgencias en HGR No.1 de Tijuana por Emergencia Química

La tarde de este jueves, autoridades municipales y personal del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) atendieron una emergencia en el área de Urgencias del Hospital General Regional (HGR) No. 1 de Tijuana, luego del ingreso de un paciente con presunta intoxicación por fosfina, lo que activó protocolos de seguridad y atención especializada.

De acuerdo con información oficial, el paciente ingresó alrededor de las 17:40 horas y fue canalizado de inmediato a un área aislada, mientras se implementaban medidas preventivas para salvaguardar la integridad del personal médico, pacientes y familiares que se encontraban en el hospital.

Activan protocolo por materiales peligrosos y aseguran área de Urgencias

Tras el reporte emitido por el personal médico, se solicitó el apoyo del equipo de materiales peligrosos de la Dirección de Bomberos de Tijuana, quienes arribaron al nosocomio junto con elementos de la Policía Municipal y Protección Civil para colaborar en las labores de control, verificación y mitigación del riesgo.

Como parte del protocolo, se realizó de manera preventiva la reubicación del área de Urgencias y el aseguramiento del perímetro, manteniendo a pacientes y personal en zonas seguras dentro de la unidad hospitalaria. La Policía Municipal apoyó en el control del flujo de personas, a fin de facilitar la evaluación del incidente y evitar riesgos adicionales.

Las autoridades informaron que el paciente permanece en un cuarto de aislamiento bajo observación médica, acompañado de un familiar, y que no se reportan personas lesionadas derivadas de esta situación.

Para garantizar la continuidad en la atención médica, el IMSS solicitó el apoyo del Hospital General Regional No. 20 para la recepción temporal de pacientes, evitando afectaciones en los servicios de salud.

Finalmente, tanto el IMSS como la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal señalaron que la situación se encuentra bajo control, reiterando su compromiso con la seguridad de la población y exhortando a la ciudadanía a mantener la calma y confiar en los protocolos establecidos.

