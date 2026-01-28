Accidente de Aeronave que Desapareció de Radar en Colombia Deja 15 Muertos

Este miércoles, 28 de enero de 2026, se reportó la desaparición de los radares de una aeronave comercial que cubría la ruta entre Cúcuta y Ocaña, en el nororiente colombiano. El vuelo NSE 8849 de SATENA perdió comunicación con el control de tráfico aéreo a las 11:54 horas, más tarde las autoridades confirmaron que murieron sus 15 ocupantes.

Vicepresidenta de Colombia lamenta accidente de aeronave

Con profundo dolor recibo la noticia del trágico accidente de la aeronave de @AerolineaSatena que cubría la ruta Cúcuta–Ocaña, en el que perdieron la vida las 15 personas que iban a bordo.



Lamento la muerte de Diógenes Quintero Amaya, representante a la Cámara por las… — Francia Márquez Mina (@FranciaMarquezM) January 28, 2026

La vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, dio sus condolencias tras el accidente aéreo, así lo expresó a través de sus redes sociales.

Con profundo dolor recibo la noticia del trágico accidente de la aeronave de la aerolínea Satena que cubría la ruta Cúcuta–Ocaña, en el que perdieron la vida las 15 personas que iban a bordo

La funcionaria también lamentó la muerte de Diógenes Quintero Amaya, representante a la Cámara por las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz.

Mi abrazo solidario y sincero con las familias que hoy lloran esta pérdida irreparable que enluta a todo el país



El Gobierno Nacional, a través de @MinTransporteCo y @AerocivilCol, confirma con profundo dolor el fallecimiento de las personas que se encontraban a bordo de la aeronave HK-4709 ruta Cúcuta–Ocaña @AerolineaSatena.

Expresamos nuestra solidaridad con sus familias y seres queridos. pic.twitter.com/oJrpAGY7ns — Aeronáutica Civil (@AerocivilCol) January 28, 2026

Comunicado Oficial # 2 sobre el vuelo NSE 8849. pic.twitter.com/NWpBZDlCdC — SATENA la aerolínea de los Colombianos 🇨🇴 (@AerolineaSatena) January 28, 2026



Lista de pasajeros que viajaban en avión siniestrado

Natalia Cristina Acosta Salcedo

María Torcoroma Álvarez Barbosa

Maira Alejandra Avendaño Rincón

María del Carmen Díaz Rodríguez

Anirley Julio Osorio

Juan David Pacheco Mejía

Karen Liliana Parales Vera

Rolando Enrique Peñaloza Gualdrón

Diógenes Quintero Amaya

Anayisel Quintero

Gineth Rincón

Carlos Salcedo

Maira Alejandra Sánchez Criado

Lista de tripulantes de avión siniestrado

Comunicado Oficial pic.twitter.com/PopdFpUxzv — SATENA la aerolínea de los Colombianos 🇨🇴 (@AerolineaSatena) January 28, 2026

Capitán Miguel Venegas

Capitán José de la Vega

El secretario de Seguridad Ciudadana de Norte de Santander, George Quintero, confirmó a medios locales que la aeronave fue hallada por campesinos de Curasica, en el municipio de Playa de Belén, que les informaron a las autoridades que no encontraron a ninguna persona viva.

La aerolínea SATENA informó que el avión, un Beechcraft 1900 con matrícula HK4709, despegó a las 11:42 horas con un aterrizaje programado para las 12:05 de la tarde. A bordo viajan 13 pasajeros y 2 tripulantes, para un total de 15 personas.

El vuelo era operado por la empresa SEARCA, contratista de SATENA para esta ruta.

Mueren congresista y candidato en vuelo

De acuerdo el Partido de La U, entre las víctimas del avión viajaban el representante a la Cámara, Diógenes Quintero y el aspirante a una curul de paz en el Congreso, Carlos Salcedo.

Nuestra Dirección Colegiada, las bancadas de Senado y Cámara de Representantes, así como toda nuestra militancia, expresa su profunda consternación ante esta dolorosa pérdida, que no solo enluta a nuestro partido, sino también al país. Diógenes Quintero fue un líder comprometido… pic.twitter.com/KDATS06Bwd — Partido de la U (@partidodelaucol) January 28, 2026

María Fernanda Rojas, ministra de Transporte, informó a través de su cuenta en X que la Aeronáutica Civil recopila toda la información para esclarecer este suceso.

La Dirección de Investigación de Accidentes de la @AerocivilCol informa que se encuentra recogiendo información respecto a la pérdida de comunicación de la aeronave HK4709 que cubre la ruta Cúcuta - Ocaña con 13 pasajeros y 2 tripulantes. Se activaron los protocolos… — Mafe Rojas (@maferojas) January 28, 2026

¿Qué se sabe del vuelo perdido?

Según el comunicado de la aerolínea, el último contacto con la torre de control ocurrió apenas 12 minutos después del despegue. El trayecto entre Cúcuta y Ocaña tiene una duración estimada de 23 minutos.

La aeronave es un modelo Beechcraft 1900, un avión bimotor turbohélice fabricado en Estados Unidos y utilizado comúnmente para rutas regionales cortas. Este tipo de aeronave tiene capacidad para hasta 19 pasajeros y es operada por dos tripulantes.

La ruta conecta dos ciudades importantes del departamento de Norte de Santander: Cúcuta, capital departamental ubicada en la frontera con Venezuela, y Ocaña, una ciudad intermedia situada aproximadamente 200 kilómetros al sur.

Autoridades activaron protocolo de emergencia

SATENA activó todos los recursos disponibles para la búsqueda de la aeronave. Los trabajos se coordinan con el Centro de Comando y Control de la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Dirección Técnica y de Investigación de Accidentes de la Aeronáutica Civil.

La ministra de Transporte, Mafe Rojas, confirmó a través de redes sociales que se activaron los protocolos correspondientes.

La Dirección de Investigación de Accidentes de la Aerocivil informa que se encuentra recogiendo información respecto a la pérdida de comunicación de la aeronave HK4709 que cubre la ruta Cúcuta - Ocaña con 13 pasajeros y 2 tripulantes

Rojas agregó que "se activaron los protocolos correspondientes y ya iniciamos PMU", en referencia al Plan de Manejo de Urgencias establecido para este tipo de situaciones.

Las autoridades aeronáuticas están adelantando las labores de ubicación de la aeronave en la zona donde se registró la última comunicación con la torre de control.

