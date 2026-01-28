Inicio Ciudad de México Alerta por Frío en CDMX: ¿A Cuántos Grados Amanecerá Mañana 29 de Enero 2026?

Alerta por Frío en CDMX: ¿A Cuántos Grados Amanecerá Mañana 29 de Enero 2026?

Aquí te decimos a cuántos grados van amanecer las alcaldías donde se sentirá más frio este jueves, 29 de enero de 2026

Capitalinos buscan bebidas calientes para mitigar el frío en CDMX

Capitalinos buscan bebidas calientes para mitigar el frío en CDMX. Foto: Cuartoscuro | Archivo

El Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) lanzó una nueva alerta por el frío que se registrará en las próximas horas, en la capital del país; aquí te decimos a cuántos grados amanecerán las zonas más afectadas mañana, 29 de enero de 2026.

Frente frío 30 seguirá causando bajas temperaturas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que el frente frío 30 seguirá causando bajas temperaturas y lluvias en el norte del país.

Además, el Meteorológico prevé la llegada del nuevo frente frío 31 y el próximo arribo del sistema frontal número 32, por lo que seguirán las nevadas, heladas y lluvias fuertes en gran parte del territorio nacional.

Alcaldías en alerta por frío

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la Ciudad de México informó que las alcaldías en alerta amarilla por el frío de mañana son las siguientes:

  • Milpa Alta.
  • Tlalpan.

En dichas alcaldías, la temperatura oscilará entre los 4 y los 6 grados centígrados, entre las 03:00 de la madrugada y las 08:00 horas.

