Alerta por Frío en CDMX: ¿A Cuántos Grados Amanecerá Mañana 29 de Enero 2026?

El Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) lanzó una nueva alerta por el frío que se registrará en las próximas horas, en la capital del país; aquí te decimos a cuántos grados amanecerán las zonas más afectadas mañana, 29 de enero de 2026.

Frente frío 30 seguirá causando bajas temperaturas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que el frente frío 30 seguirá causando bajas temperaturas y lluvias en el norte del país.

Además, el Meteorológico prevé la llegada del nuevo frente frío 31 y el próximo arribo del sistema frontal número 32, por lo que seguirán las nevadas, heladas y lluvias fuertes en gran parte del territorio nacional.

Video: Clima Hoy en México del 28 de Enero de 2026 con Raquel Méndez: Lluvias y Viento

Noticia relacionada: ¿Cuándo Impacta el Nuevo Frente Frío 32 en México? Conagua Prevé Nevadas, Heladas y Lluvias

Alcaldías en alerta por frío

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la Ciudad de México informó que las alcaldías en alerta amarilla por el frío de mañana son las siguientes:

Milpa Alta.

Tlalpan.

En dichas alcaldías, la temperatura oscilará entre los 4 y los 6 grados centígrados, entre las 03:00 de la madrugada y las 08:00 horas.

⚠️ Se activa #AlertaAmarilla por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del jueves 29/01/2026, en las demarcaciones: @AlcMilpaAlta y @TlalpanAl.#PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/og4Hv2oJ7q — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) January 28, 2026

Con información de N+ y agencias.

