Balacera en la Colonia Doctores: Persecución Termina en Disparos en CDMX

Una balacera en calles de la colonia Doctores provocó la movilización de servicios de emergencia en la alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México; esto sabemos.

Según los primeros reportes, los disparos se escucharon en inmediaciones de las calles Doctor Carmona y Valle y Doctor Navarro.

Los vecinos de la zona pidieron ayuda a través del 911, luego de escuchar diversas detonaciones.

Balacera Hoy en la Doctores: Reportan Persecución la Calle Carmona y Valle de la CDMX

¿Cómo ocurrió la balacera en la colonia doctores?

Asimismo, indicaron que antes de la balacera en la colonia doctores se registró una persecución en las inmediaciones. Aseguran que en el lugar fue detenida una personas.

Hasta el momento se desconoce si hay personas heridas, ni las causas de los disparos. No obstante, hay un fuerte operativo por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) en los alrededores.

