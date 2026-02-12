Caso Jeremy: Familia de Joven Apuñalado Dice que su Salud Empeoró: "Puede Perder la Vida"

En N+ te contamos ayer el caso de Jeremy, el alumno apuñalado por otro menor al exterior de la Secundaria Diurna Número 324 “Alfonso Caso Andrade” en Tláhuac, y quien se encuentra luchando por su vida.

La abuelita del estudiante de 15 años de edad, Guadalupe Mendoza, aseguró que el estado de salud de su nieto empeoró luego de que lo trasladaron al Hospital Pediátrico de Legaria, ubicado en la alcaldía Miguel Hidalgo, debido, a que el personal de salud se percató de que tenía otras perforaciones en un pulmón.

Acabo de salir del hospital y en el informe médico nos dicen que en el hospital de Tláhuac no se habían dado cuenta que me nieto traía otras dos perforaciones del pulmón, entonces son 3

Asimismo, indicó que estas heridas han provocado diversos problemas de salud, principalmente respiratorios, por lo que Jeremy será intubado para recibir respiración artificial.

(Su salud) Ahorita se agravó con el traslado y a mi nieto lo van a intubar

¿Cuál es el estado de salud actual de Jeremy, alumno apuñalado en Tláhuac?

Jeremy se encuentra grave de salud, ya que además de las perforaciones en sus pulmones, las múltiples puñaladas que recibió también causaron que perdiera el bazo. Un órgano que tiene como función principal filtrar la sangre y remover los glóbulos rojos lesionados, además, produce y almacena glóbulos blancos que son clave para el sistema inmune.

También presentó una perforación en el tórax y el arma blanca dañó un riñón y parte del intestino, a lo anterior, se suma que le tuvieron que quitar el apéndice.

Puede perder la vida (...) Justicia para Jeremy

Jeremy estudia el tercer año en el turno vespertino de la Secundaria Diurna Número 324 “Alfonso Caso Andrade” en Tláhuac. Lo describen como un niño tranquilo, amoroso y apasionado por las motos.

Es un niño bien tranquilo y muy amoroso. Le gustan mucho las motos, su hobbie son las motos y el Día de Reyes le trajeron su moto

¿Qué pasará con el agresor de Jeremy?

La familia de Jeremy pide que el caso no quede impune, por lo que esperan que al otro menor, de 14 años de edad, se le investigue y sancione por intento de homicidio

Quiero que se maneje como intento de homicidio, ese niño no puede salir (De la cárcel) Yo le pido (a las autoridades) por favor justicia, justicia para Jeremy

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) confirmó que elementos de la corporación detuvieron a un adolescente de 14 años de edad, presunto responsable de haber apuñalado a Jeremy en Tláhuac.

El posible responsable de 14 años de edad, en apego a los protocolos de actuación policial, fue presentado ante el Agente del Ministerio Público

Hasta el momento se sabe que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) ya tiene en sus manos el caso. De hecho, integrantes de la Policía de Investigación (PDI), acudieron al hospital donde está internado el menor para hablar con sus familiares.

Lo anterior, para que pronto vayan a rendir sus declaraciones, las cuales podrán ser integradas a la carpeta de investigación para esclarecer el caso.

¿Podría ir a la cárcel por apuñalar a Jeremy?

La tentativa de homicidio es considerado un delito violento y, por lo tanto, tiene que determinarse ante las autoridades judiciales.



En ese sentido, es importante señalar que en la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, el sistema mexicano divide a los menores en grupos:

Menores de 12 años: Quienes pueden ser sujetos de asistencia social

Quienes pueden ser sujetos de asistencia social De 12 a menos de 14 años: Pueden ser sujetos a un proceso, pero nunca se les puede imponer la privación de la libertad en un reclusorio

Ahora bien, en caso de que el juez lo determine, el menor agresor podría ser referido a un centro de internamiento, el cual se ubica en la zona de Obrero Mundial en la Ciudad de México.

Se destaca que aunque los menores señalados como infractores o agresores “no pisen la cárcel”, se desarrolla un proceso legal en su contra.

