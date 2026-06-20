Marcha Lencha en CDMX Hoy, 20 de Junio 2026: Cierres y Alternativas Viales

La manifestación reúne a mujeres lesbianas, bisexuales, trans y otras identidades sexodisidentes

Marcha Lencha Hoy. Foto: N+Marcha Lencha Hoy. Foto: N+

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La Sexta Marcha Lencha en CDMX reúne a mujeres sexodisidentes para exigir derechos y denunciar exclusión. La marcha avanza por Reforma, causando cierres. Descubre las vías alternas recomendadas.

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