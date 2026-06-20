Marcha Lencha en CDMX Hoy, 20 de Junio 2026: Cierres y Alternativas Viales

Cientos de mujeres participan este sábado en la Sexta Marcha Lencha de la Ciudad de México, una movilización que partió del Ángel de la Independencia y avanza por los carriles centrales de Paseo de la Reforma con destino al Monumento a la Revolución.

La manifestación reúne a mujeres lesbianas, bisexuales, trans y otras identidades sexodisidentes, quienes marchan para visibilizar las problemáticas que enfrentan y exigir el respeto pleno a sus derechos.

Con consignas, música y pancartas, las participantes denunciaron actos de discriminación, violencia y exclusión que aseguran persisten en distintos ámbitos de la sociedad.

“Hay mucha discriminación. Como lesbiana sufrimos una doble discriminación: por ser mujeres y por amar a una mujer”, expresó una de las asistentes durante el recorrido.

Entre los mensajes que se observan en los carteles destacan frases como: “Ama a una mujer”, “Contra la violencia del Estado policial” y “Viva el amor entre morras”, además de consignas en favor de la diversidad sexual y de género.

Sobre Paseo de la Reforma, en la zona centro de la CDMX, se realiza la "Marcha Lencha", la cual convoca a mujeres lesbianas, bisexuales y transexuales.



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La movilización se desarrolla de manera pacífica sobre una de las principales avenidas de la capital del país, por lo que autoridades implementaron cortes a la circulación y dispositivos de acompañamiento para garantizar la seguridad de las asistentes.

Alternativas viales

Debido al avance de la marcha, se registran afectaciones viales en Paseo de la Reforma y sus inmediaciones. Como alternativas para los automovilistas, las autoridades recomiendan utilizar Circuito Interior, Eje 1 Norte, Avenida Chapultepec, Avenida Río de la Loza, Avenida Arcos de Belén y Eje Central Lázaro Cárdenas.

La Sexta Marcha Lencha forma parte de las actividades que buscan visibilizar la diversidad de identidades y orientaciones sexuales, así como promover espacios libres de discriminación para las mujeres de la comunidad LGBT+.