Temblor Hoy en México: Sismo de Magnitud 4.6 Sacude Chiapas

El movimiento telúrico ocurrió a las 11:51 horas y tuvo como epicentro una zona ubicada a 279 kilómetros al sureste de Ciudad Hidalgo

Sismo hoy en México. Foto: CuartoscuroSismo hoy en México. Foto: Cuartoscuro

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Hoy a las 11:51, un sismo de 4.6 sacudió Chiapas. Sin daños ni heridos, pero recuerda la importancia de estar informado y preparado ante emergencias.

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