Temblor Hoy en México: Sismo de Magnitud 4.6 Sacude Chiapas

La mañana de hoy sábado 20 de junio se registró un sismo de magnitud 4.6 frente a las costas de Chiapas, informó el Servicio Sismológico Nacional (SSN).

De acuerdo con el organismo, el movimiento telúrico ocurrió a las 11:51 horas y tuvo como epicentro una zona ubicada a 279 kilómetros al sureste de Ciudad Hidalgo, Chiapas.

El SSN detalló que el sismo se originó a una profundidad de 10 kilómetros, por lo que fue catalogado como un evento superficial.

Hasta el momento, las autoridades no han reportado personas lesionadas ni daños materiales derivados del movimiento. Tampoco se activó alerta de tsunami debido a las características del evento sísmico.

Protección Civil mantiene el monitoreo permanente de este tipo de eventos y exhorta a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales, así como contar con un plan familiar de protección ante emergencias.

Las autoridades continuarán evaluando la zona para descartar afectaciones relacionadas con el movimiento telúrico registrado este sábado.

¿Por qué no sonó la alerta sísmica?

Los sensores del Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX) monitorean de forma permanente las zonas de mayor riesgo sísmico y pueden detectar movimientos telúricos en un radio aproximado de 90 kilómetros.

Durante los primeros segundos de un sismo, el sistema estima su posible magnitud y, con la información enviada por los sensores, calcula la distancia entre el epicentro y cada ciudad para determinar si es necesario emitir la alerta sísmica.

Para cada ciudad, la alerta sísmica se activa cuando:

-En los primeros segundos de la detección, al menos dos estaciones registran niveles de energía superiores a los parámetros establecidos.

-La estimación de energía del sismo alcanza los niveles requeridos por el sistema.

-La magnitud estimada y la distancia del sismo cumplen con alguno de los siguientes criterios:

Magnitud mayor a 5 y ocurrida a no más de 200 kilómetros.

Magnitud mayor a 6 y ocurrida a más de 350 kilómetros.

Magnitud mayor a 5.5 y ocurrida a no más de 350 kilómetros.

Un sismo no amerita la emisión de la alerta cuando ocurre fuera de la zona de cobertura de detección del SASMEX, se encuentra demasiado lejos de la ciudad que podría ser alertada o cuando la energía estimada del movimiento no supera los niveles establecidos por el sistema.