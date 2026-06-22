Estuvo 15 Meses Preso: Leonardo Asegura que Estaba a 8 km del Ataque en Coyoacán

Su familia afirma que existían pruebas que demostraban que estaba a ocho kilómetros del lugar donde ocurrió el ataque

Familia presentó pruebas que acreditaban su inocenciaFamilia presentó pruebas que acreditaban su inocencia. Foto: Archivo | Cuartoscuro

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Leonardo Emmanuel Gómez Pineda fue liberado tras pasar 15 meses en prisión por un crimen que asegura no haber cometido

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