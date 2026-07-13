Inglaterra vs Argentina: De la 'Mano de Dios' de Maradona a la Semifinal del Mundial 2026

Por si no hubiera suficientes emociones en el Mundial 2026, las semifinales serán entre 4 equipos que ya traían la etiqueta de favoritos para ser campeones: Francia, España, Argentina e Inglaterra, en ese orden. Pero el duelo que ahora tiene más morbo es el que protagonizarán los ingleses contra los argentinos.

El partido Inglaterra vs Argentina del Mundial 2026 tiene antecedentes muy marcados, aunque nunca antes se habían enfrentado en semifinales. Y el juego más recordado fue aquel de México 86, en el Estadio Azteca, cuando Maradona destacó con dos goles para la historia: “La Mano de Dios” y el “Barrilete Cósmico”.

Fue el 22 de junio de 1986 en el Estadio Azteca, cuando Inglaterra y Argentina se enfrentaron en cuartos de final. Luego de un primer tiempo sin goles, el partido dio un giro en el minuto 51: en una jugada dividida en el área inglesa, saltaron Maradona y el portero Peter Shilton, pero el argentino le ganó la pelota con la mano fingiendo cabecear y la mandó a las redes.

De la "Mano de Dios" al gol del siglo: Maradona humilló a Inglaterra

Maradona corrió a festejar, mientras todos los ingleses reclamaban la mano. El silbante el tunecino Ali Bennaceur volteó a ver a su abanderado, como consultando sí había visto algo, pero el asistente corrió hacia media cancha y el tanto fue validado. Al final del partido, el mismo Diego Armando declaró con picardía, cuando lo entrevistaron, que había marcado “un poco con la cabeza y un poco con la mano de Dios”.

Luego llegó aquel gol en el que Maradona arrancó desde la media cancha y se quitó a varios ingleses para entrar al área y vencer al portero Peter Shilton. El llamado "Gol del siglo" fue descrito en la transmisión argentina por el narrador Víctor Hugo Morales como un “Barrilete Cósmico” (un papalote cósmico). La metáfora hacía alusión a la manera en que “el Diez” argentino se movió con gracia y soltura por la cancha para anotar el 2-0 en el minuto 55 del partido ante Inglaterra.

Aunque Gary Lineker marcó el 2-1 para los británicos en el minuto 81, ya no pudieron empatar y quedaron eliminados. Argentina avanzó a semifinales, donde superó a 2-0 a Bélgica. Y en la final se coronó luego de vencer 3-2 a Alemania Occidental.

La “Mano de Dios" es algo que los ingleses nunca han olvidado. Tampoco los argentinos, que la vieron como un acto de justicia luego de la guerra de las Malvinas: en 1982 ambas naciones tuvieron un conflicto bélico que derivó en la muerte de 649 soldados argentinos y 255 británicos, pero Inglaterra se quedó con el territorio que peleaban los sudamericanos. Así que los ánimos seguían muy caldeados en el 86.

El mismo Maradona describió en su autobiografía "Yo soy el Diego de la gente" lo siguiente: “Para nosotros era como ganarle más que nada a un país, no a un equipo de futbol. Si bien nosotros decíamos antes del partido que el futbol no tenía nada que ver con la guerra de la Malvinas, sabíamos que habían muerto muchos pibes argentinos allá, que los habían matado como pajaritos".

"Y esto era una revancha, era como recuperar algo de las Malvinas.Sé que parece una locura, pero eso era lo que ​sentíamos", añadió en el libro.

La expulsión de Beckham ante Argentina, en Francia 98

La revancha llegó en Francia 98, en octavos de final. Los ingleses eran favoritos, con un equipo en el que figuraban David Beckham, Gary Neville, Rio Ferdinand, Paul Schols y Michael Owen.

Y Argentina confiaba en el talento de Javier Zanetti, Diego Simeone, Ariel “Burrito” Ortega, Marcelo Gallardo, Gabriel Batistuta y Hernán Crespo, entre otros.

En Francia 98 ingleses y argentinos se midieron en octavos de final, el 30 de junio. Luego de empatar 2-2 en tiempo reglamentario el pase se decidió en tanda de penales: Argentina ganó 4-3 y avanzó a cuartos de final.

Ese duelo es muy recordado por la tarjeta roja a David Beckham luego de un choque con Diego Simenoe: en el suelo le tiró una patadita inofensiva, que a lo mucho era amarilla pero el argentino gritó como si le hubieran roto la pierna y el silbante danés Kim Milton Nielsen expulsó al jugador inglés.

Beckaham cobró venganza en Corea-Japón 2002 ante Argentina

La revancha para Beckham llegó en Corea-Japón 2002: El astro inglés marcó el 1-0 con el que Inglaterra superó a Argentina en la Fase de Grupos. Ese resultado selló el destino de la Albiceleste, que luego empató con Suecia y no avanzó a la siguiente ronda. Curiosamente, en ese equipo jugaba Lionel Scaloni, el actual entrenador argentino.

Así que nuevamente Scaloni se verá las caras en un Mundial con Inglaterra. Y aunque los futbolistas ingleses no han hecho comentarios sobre la rivalidad histórica, los argentinos prometieron ganar y cantaron "por Malvinas, por el Diego, por la última de Leo".

Rodrigo ​De Paul declaró que “es un partido de futbol. Que tiene mucha trascendencia, que trae muchos recuerdos, por lo que hizo Diego, por lo que ​sucedió en su momento, también ​un poco todas ​las canciones que se cantan tienen ‌que ver con nuestros héroes de Malvinas, sobre todo para recordarlos".

Sin embargo, el técnico Scaloni trató de restarle importancia: "No busquemos otra cosa. Es un partido de futbol, punto. No hay nada mas de eso".

Con información de N+