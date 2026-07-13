Inglaterra vs Argentina: De la 'Mano de Dios' de Maradona a la Semifinal del Mundial 2026

El partido Inglaterra vs Argentina tiene aires de revancha, porque lo primero que viene a la mente es la llamada “Mano de Dios” de Maradona, que todo mundo recuerda en cada Mundial

Maradona hizo el gol del siglo, descrito como "Barrilete Cósmico", ante Inglaterra en México 86. Foto: ReutersMaradona hizo el gol del siglo, descrito como "Barrilete Cósmico", ante Inglaterra en México 86. Foto: Reuters

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La rivalidad entre Inglaterra y Argentina revive en el Mundial 2026. De la 'Mano de Dios' al 'Barrilete Cósmico', este duelo promete emociones. ¿Quién avanzará a la final?

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