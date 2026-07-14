Mujer con Crisis Epiléptica Escapa de la Clínica 51 del IMSS Hasta Desmayarse en Gómez Palacio

La mujer escapó de la Clínica 51 del IMSS al sufrir una crisis epiléptica en Gómez Palacio

Una mujer con crisis epiléptica escapa de la Clínica 51 del IMSS en Gómez Palacio, desmayándose en el periféricoFoto: N+

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Una mujer con crisis epiléptica escapa de la Clínica 51 del IMSS en Gómez Palacio, desmayándose en el periférico

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