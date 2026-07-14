La mañana de este 13 de julio del 2026, una mujer que estaba siendo atendida en la Clínica 51 del IMSS, en Gómez Palacio, escapó al sufrir una crisis epiléptica, poniendo en riesgo su integridad al cruzar el periférico, una de las vialidades con mayor circulación en la ciudad.

La mujer cayó desmayada en medio de la vialidad, frente a la colonia Fidel Velázquez, y unos jóvenes que circulaban a bordo de una motocicleta la auxiliaron de inmediato para ponerla a salvo y llevarla a la orilla del camino, evitando que ocurriera un accidente de mayores consecuencias.

Regresa mujer a Clínica 51 del IMSS en Gómez Palacio

Elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) acudieron al lugar para brindar apoyo y coordinar su traslado de regreso a la clínica, luego de que fuera valorada por un médico del mismo hospital, quien llegó acompañado de la hermana de la mujer minutos después de que esta abandonó las instalaciones.

La situación alarmó a los testigos, quienes observaron a la mujer desorientada y tratando de escapar sin medir el peligro al que se exponía. El médico que la atendió informó que, afortunadamente, pese a la