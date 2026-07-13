Muere Mujer de 62 Años Atropellada por Patrulla de Policía que Ignoró un Alto en Saltillo

La patrulla terminó atropellando a Teresa de 62 años en la colonia Asturias después de no respetar una señal de alto en Saltillo

La patrulla terminó atropellando a Teresa de 62 años en la colonia Asturias después de no respetar una señal de alto en SaltilloFoto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

La patrulla de la Policía Municipal de Saltillo terminó atropellando a Teresa, de 62 años, después de ignorar un alto.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+