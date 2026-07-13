Muere Mujer de 62 Años Atropellada por Patrulla de Policía que Ignoró un Alto en Saltillo

Según los reportes, la patrulla circulaba por calles de la colonia cuando presuntamente no respetó la señal de alto. Después de ser impactada por un automóvil, terminó sobre la banqueta, donde dos personas fueron atropelladas.

El oficial César Uriel "N", de 28 años, fue detenido y consignado ante el Ministerio Público después del accidente ocurrido el 12 de julio del 2026.

La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que la persona lesionada recicbió atención médica y que podría ser trasladada a una clínica privada, dependiendo de su evolución y de las valoraciones de los especialistas.

La corporación expresó sus condolencias a la familia de la víctima, reiteró que colaborará en las investigaciones y aseguró que los gastos derivados del accidente serán cubiertos por la institución y la aseguradora de la unidad.

Colocan memorial para Teresa Velázquez en la colonia Asturias

Vecinos de la colonia Asturias colocaron un pequeño memorial para doña Teresa Velázquez, de 62 años, quien murió este domingo por la tarde en un accidente protagonizado por una patrulla de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo.

En este memorial colocaron una cruz de cal, veladoras, una planta de rosal, un litro de leche, una lata de chipotles y una botella de agua, justo en el lugar donde quedó el cuerpo de Teresa, luego de ser atropellada.

El accidente ocurrió en el cruce de la calle Aguijón y calle Santander, cuando el elemento que conducía la patrulla no respetó la señal de alto, quitó el derecho de paso y chocó contra un vehículo para, posteriormente, atropellar a Teresa, quien en estos momentos es despedida por amigos, vecinos y familiares en una funeraria de la ciudad.