Sismo Hoy en Chiapas: ¿De Cuánto Fue la Magnitud y en Dónde Fue el Epicentro?

Las personas que se encontraban en plazas comerciales y lugares públicos fueron desalojadas ante el sismo de hoy en el estado

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