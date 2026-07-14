Sismo Hoy en Chiapas: ¿De Cuánto Fue la Magnitud y en Dónde Fue el Epicentro?

Esta tarde 13 de julio 2026, se registró un sismo en Chiapas; aunque en un principio se informó que había sido de magnitud 5.2, el Servicio Sismológico Nacional lo ajustó a 5.0.

"SISMO Magnitud 5.0 Loc. 64 km al SUROESTE de CD HIDALGO, CHIS 13/07/26 19:19:58 Lat 14.437 Lon -92.695 Pf 44.2 km"

Ciudad Hidalgo, Chiapas

Es una de las regiones del país donde el Servicio Sismológico Nacional registra mayor actividad sísmica. Es una de las localidades de referencia más cercanas a la zona de subducción, donde se generan numerosos terremotos en el Pacífico mexicano.

SISMO Magnitud 5.0 Loc. 64 km al SUROESTE de CD HIDALGO, CHIS 13/07/26 19:19:58 Lat 14.437 Lon -92.695 Pf 44.2 km — Sismológico Nacional (@SSNMexico) July 14, 2026

Más tarde, el Sismológico Nacional reportó otros dos sismos en el estado:

Magnitud 4.0 Loc. 8 km al Suroeste de Huixtla, Chiapas

Magnitud 4.3 Loc. 52 km otra vez en Ciudad Hidalgo a las 20:12 horas.

¿Sismo en Chiapas activa alerta de Tsunami?

Tras el sismo de magnitud 5.0 registrado a 64 km al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas, no se reportan variaciones importantes en el nivel del mar ni peligro para la operación portuaria o la población.

El Sistema Municipal de Protección Civil activa protocolo por sismo y realizan recorrido por zonas vulnerables a si como recomendaciones a la ciudadanía que se encuentra en sitios públicos.

Chiapas, el estado con más registro de sismos

Chiapas se encuentra en una de las zonas sísmicas más activas del país, donde interactúan principalmente las placas tectónicas de Cocos, Norteamérica y Caribe.

De acuerdo con los registros del Servicio Sismológico Nacional (SSN), Chiapas registra habitualmente la mayor cantidad de sismos en México, le sigue Oaxaca y luego Guerrero, Michoacán, Jalisco y Colima.