Sismo Hoy en Chiapas: ¿De Cuánto Fue la Magnitud y en Dónde Fue el Epicentro?
Las personas que se encontraban en plazas comerciales y lugares públicos fueron desalojadas ante el sismo de hoy en el estado
Las personas que se encontraban en plazas comerciales y lugares públicos fueron desalojadas ante el sismo de hoy en el estado
Esta tarde 13 de julio 2026, se registró un sismo en Chiapas; aunque en un principio se informó que había sido de magnitud 5.2, el Servicio Sismológico Nacional lo ajustó a 5.0.
"SISMO Magnitud 5.0 Loc. 64 km al SUROESTE de CD HIDALGO, CHIS 13/07/26 19:19:58 Lat 14.437 Lon -92.695 Pf 44.2 km"
Es una de las regiones del país donde el Servicio Sismológico Nacional registra mayor actividad sísmica. Es una de las localidades de referencia más cercanas a la zona de subducción, donde se generan numerosos terremotos en el Pacífico mexicano.
SISMO Magnitud 5.0 Loc. 64 km al SUROESTE de CD HIDALGO, CHIS 13/07/26 19:19:58 Lat 14.437 Lon -92.695 Pf 44.2 km— Sismológico Nacional (@SSNMexico) July 14, 2026
Más tarde, el Sismológico Nacional reportó otros dos sismos en el estado:
Magnitud 4.0 Loc. 8 km al Suroeste de Huixtla, Chiapas
Magnitud 4.3 Loc. 52 km otra vez en Ciudad Hidalgo a las 20:12 horas.
Tras el sismo de magnitud 5.0 registrado a 64 km al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas, no se reportan variaciones importantes en el nivel del mar ni peligro para la operación portuaria o la población.
El Sistema Municipal de Protección Civil activa protocolo por sismo y realizan recorrido por zonas vulnerables a si como recomendaciones a la ciudadanía que se encuentra en sitios públicos.
Chiapas se encuentra en una de las zonas sísmicas más activas del país, donde interactúan principalmente las placas tectónicas de Cocos, Norteamérica y Caribe.
De acuerdo con los registros del Servicio Sismológico Nacional (SSN), Chiapas registra habitualmente la mayor cantidad de sismos en México, le sigue Oaxaca y luego Guerrero, Michoacán, Jalisco y Colima.