Esta Fue la Causa del Desplome de la Avioneta en Pesquería, Nuevo León

Autoridades de aviación revelaron cual fue el motivo por la que una avioneta cayó cerca del Río Pesquería

Desplome avionetaFoto: N+

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Descubre por qué una avioneta se desplomó en Pesquería, Nuevo León. Autoridades revelan que el motor dejó de funcionar, llevando a un aterrizaje forzoso cerca del Río Pesquería.

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