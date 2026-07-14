Esta Fue la Causa del Desplome de la Avioneta en Pesquería, Nuevo León

Autoridades federales de aviación revelaron la razón por la cual una avioneta se desplomó a unos metros de la carretera Miguel Alemán, en el municipio de Pesquería, Nuevo León. Fue durante la noche del 13 de julio cuando se dio a conocer sobre una falla en dicha aeronave.

Fue la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) quien, a través de un comunicado, reveló que la caída de una avioneta, cerca del Río Pesquería, ocurrió luego de que el capitán de la aeronave reportara que el motor había dejado de funcionar, por lo que terminó por desplomarse.

Luego de que esta avioneta se desplomara, la Comandancia del Aeropuerto Internacional de Monterrey inició con los protocolos de búsqueda para poner a salvo a los tripulantes que viajaban en esta aeronave. En el dicho documento, las autoridades federales no dieron a conocer cuál era el motivo por el que esta nave buscaba aterrizar en el estado de Nuevo León.

La Agencia Federal de Aviación Civil informa: pic.twitter.com/zEcdk0up3C — AFAC (@AFAC_mx) July 14, 2026

Mujer narra desplome de avioneta en Pesquería

Horas más tarde de que se registrara este desplome, una mujer identificada como Ingrid Valenzuela Martínez compartió a través de sus redes sociales una serie de videos en los cuales narró cómo sucedió este accidente. En las imágenes se puede observar cómo esta aeronave quedó incrustada entre varios árboles.

En otro video, Ingrid captó cómo el copiloto de esta unidad tiene una llamada telefónica en la cual comienza a pedir ayuda, ya que el copiloto se encontraba herido. Minutos más tarde, a este punto llegaron rescatistas, los mismos que trasladaron a los lesionados hasta un hospital cercano.