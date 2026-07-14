Pasajera Narra Caída de Avioneta en Pesquería, Nuevo León; Así Fue el Accidente

Ingrid Valenzuela, pasajera de la avioneta que cayó en Pesquería, narró a través de sus redes sociales el momento en que el aeronave se desplomó cerca del Río Pesquería

Las autoridades dieron a conocer la identidad de los tres tripulantes de la aeronaveFoto: Ingrid Valenzuela

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La avioneta que cayó en Pesquería, Nuevo León, dejó a Ingrid Valenzuela y sus compañeros con lesiones menores. ¿Qué causó el accidente? Las investigaciones continúan.

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