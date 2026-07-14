Pasajera Narra Caída de Avioneta en Pesquería, Nuevo León; Así Fue el Accidente

Ingrid Valenzuela Martínez, tripulante de la avioneta que cayó en Pesquería, Nuevo León, publicó en sus redes sociales un video momentos después de este desplome. En las imágenes se observa el aeronave entre las ramas de un terreno baldío, a un costado de un río. Mientras graba la escena, la mujer expresa: “Qué bueno que no nos pasó nada”, dejando ver el alivio tras haber sobrevivido al accidente.

En el mismo video, también se aprecia al copiloto realizando una llamada telefónica para solicitar apoyo a los cuerpos de emergencia. Durante la comunicación, menciona que el capitán presentaba una lesión en la cabeza y pide el envío de ayuda al lugar donde cayó la aeronave.

La tripulante compartió otra grabación desde el interior de una ambulancia mientras era trasladada al hospital. En el video escribió el mensaje “Llegaron por nosotros”, confirmando que tanto ella como los otros dos heridos recibieron atención médica.

Identifican a tripulantes de la aeronave en Pesquería, Nuevo León

Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar las causas exactas de la caída de esta avioneta, registrado en el municipio de Pesquería. Hasta el momento se desconocen las causas del accidente aéreo de este lunes 13 de julio, sin embargo no se descarta que fuera una falla mecánica.

Minuto más tarde, autoridades dieron a conocer la identidad de los tres tripulantes de la avioneta que se desplomó en el municipio de Pesquería, Nuevo León, durante un vuelo que había partido de Piedras Negras con destino a Monterrey. Se trata de Ingrid Valenzuela Martínez, de 31 años de edad, así como del piloto Diego Elías Galván, de 28 años, y el copiloto Enrique Berra Mellado, de 53 años.

RR/DAGM