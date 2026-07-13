Atlas se Queda sin Entrenador; Esta es la Razón por la que Diego Cocca Salió del Club

A tan sólo uos cuantos días de que comience el torneo Apertura 2026, Atlas se ha quedado sin director técnico. El equipo rojinegro hizo oficial la salida de Diego Cocca, quien a partir de este lunes 13 de julio deja de ser el entrenador del primer equipo. A través de un comunicado, el club explicó que "no fue posible concretar un acuerdo para la continuidad" del estratega.

"Durante las últimas semanas, la institución sostuvo diversas conversaciones con el propósito de alcanzar un entendimiento que permitiera dar continuidad al proyecto deportivo. Sin embargo, pese a la disposición y al esfuerzo de ambas partes, el proceso de negociación no concluyó con la firma del contrato correspondiente", dice el comunicado oficial de Atlas.

Los números de Diego Cocca con Atlas

Diego Cocca es uno de los entrenadores históricos del Atlas, equipo al que ha dirigido en dos etapas distintas. La primera vez que asumió el cargo fue en 2020 y, durante su estancia hasta 2022, ganó dos títulos consecutivos en la Liga MX, rompiendo una de las sequías más prolongadas en el futbol mexicano ya que el equipo no había logrado alzar un campeonato de liga en 70 años.

Su segunda etapa como director técnico del Atlas comenzó en agosto de 2025 y termina casi un año después.

Como estratega del cuadro tapatío, Cocca dirigió un total de 124 partidos con un balance de 47 triunfos, 34 empates y 49 derrotas.

"La institución agradece a Diego Cocca el profesionalismo, el trabajo y la entrega que mostró durante su etapa al frente del Primer Equipo, periodo en el que contribuyó de manera importante a la historia reciente del Club. Asimismo, le desea el mayor de los éxitos en sus futuros proyectos personales y profesionales", reza el comunicado del equipo rojinegro.

¿Quién será el próximo entrenador de Atlas?

A través de su comunicado oficial, la directiva del Atlas dio a conocer que "como parte de esta nueva etapa institucional, Atlas FC mantiene el proceso para designar al próximo Director Técnico. La institución sostiene conversaciones avanzadas con distintos candidatos y dará a conocer la decisión correspondiente en los próximos días".

Sin embargo, la institución no reveló los nombres de los candidatos que podrían tomar las riendas del equipo de cara al torneo que, para ellos, comienza este viernes 17 de julio.