Atlas se Queda sin Entrenador; Esta es la Razón por la que Diego Cocca Salió del Club

Diego Cocca ya no es más el director técnico del Atlas; el club rojinegro oficializó su salida a través de un comunicado este lunes 13 de julio

Diego Cocca durante un partido de Liga MXFoto: Getty Images
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