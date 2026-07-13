¿A Qué Hora Corre Mañana Isaac del Toro en Tour de Francia? Todo Sobre la Etapa 10

Isaac del Toro nos ha regalado increíbles momentos en el Tour de Francia 2026. Te decimos a qué hora corre mañana el mexicano en la Etapa 10.

Cabe recordar que el originario de Ensenada, Baja California, se mantiene en la tercera posición de la clasificación general. Además, ayer el ciclista del UAE Team Emirates tuvo una destacada actuación en la Etapa 9, en una jornada de media montaña, en la que quedó en la posición 13, a solo seis segundos del ganador.

Isaac del Toro conserva el maillot blanco como el mejor joven de la competencia, en la que participa por primera vez.

¿A qué hora corre mañana Isaac del Toro en Tour de Francia?

El ciclista mexicano Isaac del Toro, al igual que sus compañeros de los 23 equipos, tuvo un merecido descanso hoy, con el propósito de que los atletas se recuperen del exigente bloque inicial que comenzó con la gran salida en Barcelona y el paso por los Pirineos.

Mañana, 14 de julio, inicia la segunda semana de competencia y la Etapa 10 del Tour de Francia, con un recorrido de montaña de 166.6 kilómetros de Aurillac-Le Lioran, con siete puertos puntuables y un perfil donde Isaac del Toro podría destacar. La carrera inicia a las 05:00 horas (tiempo del centro de México) y se estima que dure aproximadamente 3 horas con 45 minutos.

El Tour de Francia 2026 comenzó el pasado 4 de julio y terminará el 26 de julio, con la participación de 184 corredores, aunque ya solo faltan dos semanas para que concluya.

Con información de N+

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