Fuerte Incendio Hoy en Fábrica de Aceites en General Zuazua, Nuevo León

Protección Civil de Nuevo León atendió el reporte de un incendio en una fábrica ubicada en el municipio de General Zuazua.

Se registró el incendio de una empresa aceitera en Zuazua, NLFoto: N+

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Incendio en fábrica de aceites en General Zuazua moviliza a Protección Civil. Aún no hay detalles sobre daños o heridos.

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