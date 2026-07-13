Fuerte Incendio Hoy en Fábrica de Aceites en General Zuazua, Nuevo León

Un incendio de grandes dimensiones se registró la tarde de este Lunes 13 de julio alrededor de las 2 de la tarde en una empresa aceitera ubicada sobre la carretera a Salinas Victoria, en el cruce con el libramiento hacia Marín, lo que provocó una intensa movilización de cuerpos de emergencia de distintos municipios de Nuevo León.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Consume Fuego Empresa Aceitera en Zuazua, Nuevo León

De acuerdo con los primeros reportes, el fuego comenzó en uno de los tanques contenedores de la empresa, dedicada a la fabricación de aceite automotriz y anticongelantes. Tras recibirse el reporte en la Central de Emergencias, elementos de Protección Civil de Salinas Victoria acudieron al sitio y, al confirmar la magnitud del siniestro, solicitaron el apoyo de Bomberos Nuevo León, bomberos municipales y brigadas contra incendios de diversas empresas privadas de la región.

Aunque la planta se encuentra en un sector con poca población, las autoridades implementaron un operativo preventivo para proteger a quienes se encontraban cerca de la zona. Las fuertes ráfagas de viento dificultaron las maniobras de los cuerpos de emergencia, ya que el humo era desplazado hacia el lado norte de la empresa, limitando el acceso por distintos frentes.

Ante esta situación, los bomberos concentraron sus esfuerzos desde el flanco sur para contener el avance de las llamas y evitar que el fuego alcanzara otras áreas de las instalaciones.

Al combate del incendio también se sumaron elementos de Protección Civil y Bomberos de municipios como Ciénega de Flores, El Carmen y Marín, quienes trabajaron de manera coordinada para reducir los riesgos.

Las autoridades informaron que el incendio dejó únicamente pérdidas materiales. El área de producción fue consumida prácticamente en su totalidad, mientras que las oficinas de la empresa resultaron con afectaciones menores. Asimismo, se confirmó que no hubo personas lesionadas ni fallecidas como consecuencia del incendio.

Una vez que el incendio fue controlado, las autoridades indicaron que se llevarán a cabo las investigaciones correspondientes para determinar el origen del fuego y evaluar la magnitud de los daños ocasionados en la empresa aceitera.

RR