¿Por Qué Isaac del Toro No Corre Hoy en el Tour de Francia 2026? Este Día Es la Etapa 10

Te decimos por qué el mexicano Isaac del Toro no corre hoy, 13 de julio de 2026, en el Tour de Francia 2026

El ciclista mexicano Isaac del ToroIsaac del Toro mantiene el maillot blanco de mejor joven tras la novena etapa del Tour de Francia. Foto: EFE

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Isaac del Toro, estrella del Tour de Francia 2026, mantiebe el maillot blanco. Mañana enfrenta una desafiante etapa de montaña. Conoce por qué este mexicano es la revelación del evento.

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