¿Por Qué Isaac del Toro No Corre Hoy en el Tour de Francia 2026? Este Día Es la Etapa 10

El ciclista Isaac del Toro no deja de brillar en el Tour de Francia 2026, en el que participa por primera vez. Te decimos por qué el mexicano no corre hoy y cuándo es la siguiente etapa.

Cabe recordar que Isaac del Toro volvió a firmar una destacada actuación ayer en la novena etapa, disputada sobre un recorrido de media montaña. El ciclista del UAE Team Emirates terminó en el 13.º lugar, a solo seis segundos del ganador, resultado que le permitió conservar el maillot blanco como el mejor joven de la competencia y mantenerse en la tercera posición de la clasificación general.

El Tour de Francia 2026 comenzó el pasado 4 de julio y terminará el 26 de julio, con la participación de 23 equipos, aunque ya solo faltan dos semanas para que concluya.

¿Por Qué Isaac del Toro No Corre Hoy en el Tour de Francia 2026?

Isaac del Toro no corre hoy en el Tour de Francia 2026 debido a que es el primer descanso para los 184 corredores de los 23 equipos que participan, con el fin de que los atletas se recuperen del exigente bloque inicial que comenzó con la gran salida en Barcelona y el paso por los Pirineos

Sin embrago, no será el único descanso, pues hay otro programado para el próximo lunes 20 de julio, un día después de la etapa 15.

Mañana, 14 de julio, inicia la segunda semana de competencia y la Etapa 10 del Tour de Francia, con un recorrido de montaña de 166.6 kilómetros de Aurillac-Le Lioran, con siete puertos puntuables y un perfil donde Isaac del Toro podría destacar.

La última etapa del Tour de Francia, Etapa 21, de 133 km en llano, será el domingo 26 de julio.

Con información de N+

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