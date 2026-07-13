¿De Quién Son las Malvinas? Historia de la Guerra Argentina vs Inglaterra

Previo a la semifinal del Mundial entre Argentina e Inglaterra, un repaso a la guerra de 1982 y la disputa histórica por la soberanía de las islas Malvinas

De Quién Son las Malvinas Historia de la Guerra Argentina vs InglaterraSoldados argentinos izan la bandera nacional en las islas Malvinas durante la ocupación militar de 1982. Foto: Ejército Argentino

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