Costo de Casetas para Viajar Desde Nuevo León a McAllen en Vacaciones de Verano 2026

Con la entrada de las vacaciones de verano 2026, muchas familias de Nuevo León comienzan a planear viajes por carretera hacia Estados Unidos, siendo McAllen uno de los destinos más visitados por su cercanía. Salir desde el centro de Monterrey es relativamente sencillo, ya que la ruta más común conecta directo hacia Reynosa y posteriormente permite cruzar la frontera hacia Texas.

El recorrido inicia tomando la autopista rumbo a Guadalupe y después en dirección a Cadereyta. A partir de ahí, el camino continúa hacia el municipio de General Bravo, siguiendo siempre los señalamientos hacia Reynosa. Este trayecto es de cuota, lo que significa que se paga por usar la carretera, pero a cambio el viaje suele ser más rápido y con menos tráfico. En total, este tramo tiene tres casetas principales antes de llegar a la frontera.

Costos actualizados para viajar desde Nuevo León a McAllen

A continuación te dejamos la lista de los precios actualizados de las tres casetas que debes tomar para viajar desde Nuevo León a McAllen:

Caseta Guadalupe: 88 pesos

Caseta Cadereyta: 87 pesos

Caseta General Bravo: 361 pesos

El costo total aproximado solo de ida es de 536 pesos, considerando los precios actuales para este 2026. Estos montos pueden variar un poco dependiendo del tipo de vehículo, pero para un auto particular se mantienen muy cercanos a esta cifra.

Una vez que se llega a Reynosa, el siguiente paso es dirigirse hacia alguno de los puentes internacionales que conectan con McAllen. Es aquí donde se realiza el cruce hacia Estados Unidos, y normalmente también se paga una cuota adicional, ya en dólares. Después de pasar este punto, el trayecto hacia McAllen es corto y directo.

¿Cuál es el tiempo de traslado para llegar a McAllen desde el centro de Monterrey?

En cuanto al tiempo, el viaje completo desde Monterrey puede tomar alrededor de 3 horas, aunque esto depende del tráfico, la hora de salida y el tiempo de espera en la frontera. Por eso, se recomienda salir con anticipación, especialmente en temporada vacacional, cuando el flujo de viajeros aumenta.

Viajar de Nuevo León a McAllen en verano 2026 es una opción práctica para vacacionar o hacer compras, pero es importante considerar el gasto en casetas dentro del presupuesto. Llevar efectivo, revisar el vehículo antes de salir y planear bien el horario puede hacer la diferencia para tener un viaje más cómodo y sin contratiempos.