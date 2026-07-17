Milei Ve "Válido y Lícito" Festejo con Pancarta sobre Malvinas en el Argentina vs Inglaterra

Javier Milei consideró "válido y lícito" el despliegue de la pancarta sobre las Malvinas durante la semifinal Argentina vs Inglaterra en el Mundial 2026

Afición argentina con pancarta sobre las Malvinas en partido de semifinal del Mundial 2026Foto: Reuters
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