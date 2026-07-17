Milei Ve "Válido y Lícito" Festejo con Pancarta sobre Malvinas en el Argentina vs Inglaterra

El presidente de Argentina, Javier Milei, consideró como “válido y lícito” que los jugadores de la selección albiceleste desplegaran la pancarta con la leyenda “Las Malvinas son argentinas”, luego de vencer a Inglaterra en el partido de semifinal del Mundial 2026.

Durante una entrevista, el mandatario señaló que se trató de un “sentimiento” que está en todos los argentinos, por lo que calificó como “válido”.

“Es un sentimiento que está dentro de todos los argentinos y es perfectamente válido y lícito que ellos se quieran expresar y lo hagan", declaró Milei a radio El Observador.

En tanto, pidió que ese gesto no se interprete como parte de una disputa diplomática entre ambos países por el archipiélago del Atlántico Sur. "Un partido de fútbol es un partido de fútbol", enfatizó.

También recordó que lo mismo habían dicho antes del partido tanto el entrenador Lionel Scaloni como los veteranos de la guerra librada en 1982 por la soberanía de las islas, en la que murieron 649 argentinos y 255 británicos.

"Las Malvinas son argentinas, las vamos a recuperar y lo vamos a hacer en el plano diplomático", prosiguió.

Momentos antes del partido Argentina vs Inglaterra en el Mundial 2026, Milei había solicitado no mezclar el futbol con la disputa territorial.

¿Cómo llegó la pancarta de Las Malvinas a Selección Argentina?

El cartel que llegó hasta los jugadores fue creado por un grupo de aficionados de Buenos Aires, quienes señalaron que la pintaron en una sábana de hotel. La ingresaron a escondidas al estadio y, luego de obtener el boleto a la gran final, la arrojaron al campo de juego envuelta en una botella de plástico.

Allí fue tomada por el jugador argentino Giovani Lo Celso, quien la desplegó en medio de las celebraciones.

Excombatientes argentinos agradecen gesto

Mientras continúa la polémica por el despliegue de la pancarta sobre las Malvinas, excombatientes en la guerra agradecieron el triunfo y el gesto:

"Gracias jugadores, cuerpo técnico y colaboradores. Las Malvinas son argentinas, como ustedes", escribió el Centro de Excombatientes Islas Malvinas de la ciudad de La Plata.

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En declaraciones a medios locales, el excombatiente Esteban Tries dijo que fue un “sentimiento nacional”. "Se me puso la piel de gallina porque es un sentimiento nacional (...) muy representado", señaló.

Por su parte, el excombatiente y director técnico Omar De Felippe escribió: "El deporte nunca cambia la historia, pero a veces ayuda a sanar emociones que siguen muy vivas", añadió.

En tanto, un portavoz del primer ministro británico, Keir Starmer, criticó el jueves la acción de los jugadores: "Puede que el Mundial no sea nuestro, pero las islas definitivamente lo son".

¿FIFA podría sancionar a Argentina?

Según los reglamentos de la FIFA, está prohibido realizar referencias políticas, religiosas o personales durante los partidos del Mundial (o en cualquier partido oficial de fútbol), debido a la neutralidad política.

Lo anterior, porque la FIFA busca mantener el fútbol enfocado estrictamente en el ámbito deportivo para evitar que los partidos se conviertan en plataformas de propaganda, tensiones diplomáticas o conflictos geopolíticos que puedan dividir a los aficionados, jugadores o federaciones miembro.

Los artículos 12 y 16 del Código Disciplinario de la FIFA, relacionados con el comportamiento incorrecto de los jugadores y oficiales y el orden y seguridad en los partidos, respectivamente, prohíben expresamente el uso de gestos, palabras u objetos para transmitir mensajes de naturaleza política, ideológica u ofensiva en los estadios y sus inmediaciones.

Por lo tanto, la FIFA puede sancionar económicamente a las federaciones nacionales e incluso puede imponer suspensiones deportivas a jugadores u oficiales si rompen esta neutralidad. Hasta el momento, no ha emitido su postura respecto a la pancarta de Las Malvinas tras el partido Argentina vs Inglaterra.

EPP