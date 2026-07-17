Trump Acusa a China de Haber Robado Millones de Archivos de Votantes

Esta noche, el presidente de EUA ofrece un discurso a la nación desde la Casa Blanca sobre sobre el sistema electoral y una supuesta interferencia china

Donald Trump da discurso a la naciónDonald Trump da discurso a la nación. Foto: Reuters

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¿Es el sistema electoral de EUA vulnerable? Trump denuncia interferencia china y llama a proteger datos de votantes. Conoce las medidas propuestas.

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