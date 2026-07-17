Trump Acusa a China de Haber Robado Millones de Archivos de Votantes

Donald Trump ha ofrecido un discurso a la nación. El presidente comenzó señalando que su país es “más fuerte, seguro y rico que nunca antes”.

El republicano comenzó diciendo que “heredó un desastre económico y social”, donde había “fronteras abiertas”, por donde llegaban “millones de personas de todo el mundo”. Y añadió:

“El mundo se reía de nosotros. Estados Unidos es respetado como nunca antes”.

El presidente también alabó el retiro de impuestos a las propinas, así como los apoyos para que los estadounidenses adquieran vehículos hechos en su país. Luego de enumerar los logros de su administración, Donald Trump se refirió al sistema electoral.