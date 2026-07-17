Trump Acusa a China de Haber Robado Millones de Archivos de Votantes

Donald Trump ha ofrecido un discurso a la nación. El presidente comenzó señalando que su país es “más fuerte, seguro y rico que nunca antes”.
El republicano comenzó diciendo que “heredó un desastre económico y social”, donde había “fronteras abiertas”, por donde llegaban “millones de personas de todo el mundo”. Y añadió:
“El mundo se reía de nosotros. Estados Unidos es respetado como nunca antes”.
El presidente también alabó el retiro de impuestos a las propinas, así como los apoyos para que los estadounidenses adquieran vehículos hechos en su país. Luego de enumerar los logros de su administración, Donald Trump se refirió al sistema electoral.
Donald Trump denuncia supuesta interferencia de China en sistema electoral
Acto seguido, Donald Trump denunció un presunto caso de interferencia china sobre las elecciones y el sistema político electoral. El presidente aseguró que sus afirmaciones estaban basadas en documentos recopilados por su gobierno, mismos que serían publicados esta misma noche:
“Los documentos publicados esta noche fueron recogidos por la Casa Blanca”.
Según dijo, China vulneró los sistemas estadounidenses y consiguió 220 millones de archivos de votantes, que incluía nombres, direcciones y otros datos personales.
“El sistema electoral que tenemos está peligrosamente expuesto a ataques informáticos, explotación e interferencia extranjera”.
El republicano mencionó sus antiguas acusaciones sobre un presunto fraude en las elecciones del 2020. Junto con las operaciones de interferencia china, también señaló la presencia del “Estado profundo”:
“Nuestras agencias de inteligencia trabajaron para suprimir activamente y minimizar la información sobre la magnitud de la siniestra injerencia electoral de China”.
El presidente señaló que las operaciones supuestamente comenzaron hacia el final de su primer mandato y que, pese a que había funcionarios de inteligencia al tanto, “ellos no informaron al Congreso” ni a la Casa Blanca.
Las operaciones buscaban “dañar la confianza en el presidente” e incluía por igual “contactos chinos con grandes empresas estadounidense”, así como “periodistas que hablaban mal del presidente” y que posteriormente habrían sido sobornados por el gobierno chino.
“Mi gobierno está en proceso de notificar a los estados cuyos datos electorales fueron comprometidos por la República Popular China”.
Y añadió:
“Trabajaremos estrechamente para mitigar cualquier daño, y estamos tomando medidas rápidas para garantizar que los datos sensibles de los votantes estén mejor protegidos, para que nunca más puedan ser comprados, hackeados o robados”.
Donald Trump denuncia presuntas irregularidades del sistema electoral
Donald Trump también retomó viejas acusaciones contra la supuesta votación de extranjeros, así como la presencia de personas muertas en las listas electorales. También mencionó la vulnerabilidad de las máquinas de conteo de votos, que estarían “expuestas a hackeos y manipulaciones”.
“Estamos comprometidos a trabajar con los estados y jurisdicciones locales para ayudarles a corregir y parchear las vulnerabilidades técnicas conocidas, antes de las elecciones intermedias”.
Además aseguró que pedirá a los estados retirar a los supuestos extranjeros incluidos en las listas nominales:
“También he ordenado al Departamento de Seguridad Nacional que notifique a todos los estados sobre no ciudadanos en sus listas de votantes, y que les dirija a eliminar inmediatamente a todos los votantes no elegibles de las listas”.
Los señalamientos se ampliaron hacia los sistemas electorales de cada estado, que están “en mala forma”, según el presidente, por lo que se comprometió a resolverlo. El presidente llamó a que los congresistas aprueben la ley “Salvemos a Estados Unidos” (SAVE America Act, en inglés).
La reforma incluye cambios en el sistema electoral como presentar una identificación con fotografía, así como una prueba de ciudadanía. En su llamado a los congresistas, advirtió que la “única razón por la que no aprobarían” su propuesta es porque “quieren hacer trampa”.