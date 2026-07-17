Hombre de la Tercera Edad Cae de Escalera desde una Altura de Tres Metros en Puebla

Este jueves 16 de julio de 2026 se reportó la caída de un hombre de la tercera edad desde una altura de tres metros en la ciudad de Puebla, movilizando a los cuerpos de emergencia.

De acuerdo con las autoridades, la víctima de 71 años de edad cayó de una escalera al interior de su domicilio en inmediaciones de la colonia Azcárate en la capital poblana.

Hombre de la tercera edad cae de una escalera en la colonia Azcárate de la ciudad de Puebla

Fue aproximadamente a las 18:00 horas de este jueves que se reportó un accidente en la ciudad de Puebla, donde un hombre de la tercera edad cayó de una altura de tres metros.

Al lugar de los hechos, un domicilio de la colonia Azcárate, llegaron elementos de la Coordinación de Protección Civil estatal, quienes atendieron a la víctima de 71 años de edad que resultó herida más no necesitó ser trasladado a un hospital.

Por último, los cuerpos de emergencias hicieron recomendaciones al familiar del adulto mayor y el área fue dejada sin riesgo para la población.

Mujer sufre fractura de tibia tras caída en Venta Chica, junta auxiliar de Huauchinango, Puebla

Este mismo jueves en la junta auxiliar de Venta Chica, del municipio poblano de Huauchinango, Protección Civil estatal atendió a una mujer por fractura de tibia tras una caída.

Con apoyo de Protección Civil del municipio de Acaxochitlán, la víctima fue trasladada a un hospital para la atención correspondiente. Las autoridades no dieron a conocer la mecánica de los hechos.

Con información de N+

GMAZ