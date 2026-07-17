Hombre de la Tercera Edad Cae de Escalera desde una Altura de Tres Metros en Puebla

Cuerpos de emergencia acudieron hasta un domicilio ubicado en la colonia Azcárate de la capital poblana para atender a la víctima de 71 años de edad.

Hombre Tercera Edad Cayó Escalera Tres Metros Altura Colonia Azcárate PueblaHombre de la Tercera Edad Cayó desde una Altura de Tres Metros en la Ciudad de Puebla. Foto: X @PCGobPue

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Accidente en Puebla: un adulto mayor de 71 años cae de una escalera en su casa. Protección Civil lo atendió en el lugar. Detalles del suceso aquí.

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