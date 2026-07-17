Fuertes Lluvias e Inundaciones en Municipios Ubicados al Norte de Sonora

Reportan inundaciones en varios municipios de la zona norte del estado de Sonora.

Lluvias en Sonora. Foto: Gobierno de SonoraLluvias en Sonora. Foto: Gobierno de Sonora

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Fuertes lluvias e inundaciones afectan el norte del estado de Sonora. Protección Civil pide evitar cruzar ríos y seguir indicaciones.

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