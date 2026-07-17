Fuertes Lluvias e Inundaciones en Municipios Ubicados al Norte de Sonora

Tras las inundaciones y fuertes lluvias reportadas en municipios del norte, noroeste y la sierra de Sonora, la Coordinación Estatal de Protección Civil exhorta a la población a evitar cruzar ríos, arroyos o vialidades con acumulación de agua.

Para la seguridad de los conductores se pide reducir la velocidad al conducir, mantenerse alejados de zonas de riesgo y atender en todo momento las indicaciones de las autoridades.

Reportan encharcamientos en Nogales, Sonora

A través de redes sociales, ciudadanos y medios locales reportaron inundaciones y encharcamientos en la Av. Tecnológico. Esta situación provocó dificultad para transitar por la zona ya que es considerada de riesgo por la cantidad de carros y personas que han sido arrastradas por la corriente en el pasado.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. VIDEO | Fuertes Lluvias Convierten en Arroyo la Avenida Tecnológico en Nogales, Sonora

Advierten de arroyo en Bacanora

Protección Civil informó que en el municipio de Bacanora se mantiene vigilancia preventiva en un vado por la creciente del arroyo ocasionado por las fuertes lluvias. Se recomienda atender las indicaciones de las autoridades presentes en el lugar.

Reportan muerte de hombre en calle inundada en Caborca

Un hombre fue localizado muerto al recibir presuntamente una descarga eléctrica en una calle inundada. Las autoridades investigan el incidente en Caborca, Sonora, donde se registró una fuerte lluvia la tarde de este jueves 16 de julio.