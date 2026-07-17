Muere Hombre por Descarga Eléctrica en Una Calle Inundada de Caborca, Sonora

La intensa lluvia registrada la tarde del jueves en Caborca cobró una víctima mortal, luego de que un hombre falleciera tras recibir una descarga eléctrica al presuntamente tocar un poste de alumbrado público en una zona inundada.

El trágico accidente ocurrió en el cruce de las calles 16 y Quiroz y Mora, frente a la gasolinera De la Fuente, donde, de acuerdo con los primeros reportes, la víctima hizo contacto con un poste energizado, lo que le provocó la muerte de manera inmediata.

El cuerpo quedó a un costado de la estructura, parcialmente sumergido en el agua acumulada por las precipitaciones, por lo que Bomberos Voluntarios de Caborca realizaron maniobras especiales para recuperarlo.

Autoridades investigan muerte de hombre por pregunta descarga eléctrica

El área fue acordonada por elementos de distintas corporaciones para evitar que otras personas se acercaran y estuvieran en riesgo de sufrir una descarga eléctrica; mientras que las autoridades investigadoras realizarán las indagatorias correspondientes para determinar exactamente las causas del deceso.