Muere Hombre por Descarga Eléctrica en Una Calle Inundada de Caborca, Sonora

La intensa lluvia registrada esta tarde en el municipio de Caborca, Sonora, cobró una víctima mortal, luego de que un hombre falleciera tras recibir una descarga eléctrica.

Muere Hombre por Descarga Eléctrica en Una Calle Inundada de Caborca, SonoraMuere Hombre por Descarga Eléctrica en Una Calle Inundada de Caborca, Sonora. Foto: Arriete de Caborca

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Caborca: un hombre muere al recibir una descarga eléctrica en una calle inundada. Las autoridades investigan el incidente.

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