Reportero Es Asesinado con Ráfaga de Balazos en San Martín Texmelucan, Puebla

Un reportero y director de noticias identificado como Josué Martínez Contreras de aproximadamente 35 años de edad fue asesinado a balazos en la calle Leona Vicario de la colonia San Lucas Atoyatenco, municipio de San Martín Texmelucan, Puebla.

La víctima era maestro de profesión, recientemente se había graduado como abogado, además, realizaba actividades de reportero y administraba una página de noticias de San Martín Texmelucan.

Matan con al menos seis disparos a reportero de San Martín Texmelucan, Puebla

De acuerdo a familiares, desde hace seis meses ya había recibido amenazas de muerte, hasta este jueves 16 de julio que fue ejecutado de, al menos, seis disparos.

Los primeros reportes indican que los agresores aparentemente iban a bordo de una motocicleta, quienes al cometer el crimen huyeron con rumbo desconocido.

Se sabe que Josué Martínez Contreras dejó a un adolescente de 13 años en orfandad y quien habría reportado el asesinato de su padre a las autoridades.

El Ejercito Mexicano resguardó la zona de la colonia San Lucas Atoyatenco mientras que el Servicio Médico Forense (Semefo) realizaba el levantamiento del cadáver y la recolección de indicios balísticos.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla ya investiga el móvil del ataque para dar con los responsables de este homicidio que conmocionó a la sociedad de San Martín Texmelucan.

¿Quién era el reportero de noticias que asesinaron en San Martín Texmelucan?

El Licenciado Josué Martínez Contreras era un hombre conocido por su labor con la ciudadanía, aparte de ser maestro y abogado, era director de una página de noticias en donde compartía hechos relevantes de San Martín Texmelucan.

Pero aparte de eso, se catalogaba como activista, creador de contenido, fundador y vocero de la organización Cre-Arte.

Gobierno Municipal de San Martín Texmelucan lamenta muerte del director de noticias

El Gobierno Municipal de San Martín Texmelucan emitió una esquela para expresar sus más sinceras condolencias por el fallecimiento del Licenciado Josué Martínez Contreras.

A través de una publicación en redes sociales dieron a conocer que se unen a la pena que embarga a sus familiares, amistades y compañeros, deseándoles fortaleza, consuelo y pronta resignación en estos momentos de profundo dolor.

Gobierno de Puebla se pronuncia por asesinato de periodista y agresión contra fotógrafo

El Gobierno de Puebla condenó el asesinato del periodista y abogado, Josué Martínez, ocurrido en la municipio de San Martín Texmelucan y refrendó su compromiso con el respeto irrestricto a la libertad de expresión, al disenso, a la información y a la verdad, garantizadas por las leyes del estado y del país.

Expresó su sentido pésame para su familia y seres queridos y exhortó a la Fiscalía General del Estado (FGE) a que realice las investigaciones correspondientes para dar con los responsables; Además, la Dirección para Atención de Agravio a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación Estatal brinda acompañamiento para la familia del afectado.

El Gobierno del Estado de Puebla reafirma contundentemente su rechazo a la violencia y refrenda su compromiso con el respeto irrestricto a la libertad de expresión, al disenso, a la información y a la verdad, garantizadas por las leyes del estado y del país.



Por ello, condena… pic.twitter.com/Gz0PGWPsYq — Gobierno de Puebla (@Gob_Puebla) July 16, 2026

Por otra parte, lamentó la agresión que sufrió un fotógrafo por parte de manifestantes en las afueras del Congreso del Estado de Puebla.

Con información de N+

MCS