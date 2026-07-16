Reportero Es Asesinado con Ráfaga de Balazos en San Martín Texmelucan, Puebla

Josué Martínez Contreras era maestro de profesión y recientemente se había graduado como abogado; Este jueves fue ejecutado en la colonia San Lucas Atoyatenco.

Director de noticias asesinado en San Martín Texmelucan.El Dir. Josué M. fue asesinado a balazos en Puebla. Foto: Noticias San Martín Texmelucan

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Conmoción en San Martín Texmelucan: ejecutan a balazos a un reportero y maestro. La FGE de Puebla busca a los responsables. Infórmate sobre este caso que ha dejado a un adolescente huérfano.

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