A la Cárcel el Tirador de Vía Atlixcáyotl en Puebla: Dictan Prisión Preventiva a Rafael "N"

Rafael “N”, identificado como el presunto responsable de los ataques armados contra automovilistas y motociclistas en la Vía Atlixcáyotl, fue enviado al Cereso de San Miguel, en la ciudad de Puebla, después que un juez le impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada.

Durante la audiencia inicial, el empresario de origen español naturalizado mexicano fue imputado por los delitos de daño en propiedad ajena, lesiones y ataques peligrosos.

Fue encarcelado el "Tirador de Puebla" luego de su aprehensión en San Andrés Cholula

Además, el sujeto es acusado por homicidio en grado de tentativa, derivado de las presuntas agresiones a balazos contra agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) y elementos de la Marina que cumplimentaban la orden de aprehensión en su contra en Lomas de Angelópolis.

El abogado defensor solicitó la duplicidad del término constitucional, con el argumento de contar con más tiempo para reunir datos de prueba a favor de su cliente.

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La detención del presunto responsable de los hechos ocurridos en la Vía Atlixcáyotl es resultado de las acciones coordinadas entre @Defensamx1, @SEMAR_mx, la Guardia Nacional, la… pic.twitter.com/VkBrBWYtzC — Secretaría de Seguridad Pública (@SSPGobPue) July 15, 2026

Abogado defensor de Rafael "N" reunirá pruebas para demostrar su inocencia

El juez concedió la petición y fijó un plazo de 144 horas, es decir, seis días, para resolver si es vinculado o no a proceso. Mientras tanto, Rafael “N” permanecerá recluido en el Penal de San Miguel, al considerar la autoridad judicial que existe riesgo de fuga.

De acuerdo con las investigaciones, es señalado como el presunto autor de una serie de ataques con arma de fuego que durante varios meses generaron temor entre los usuarios de la Vía Atlixcáyotl y dejaron vehículos dañados, así como al menos un motociclista lesionado.

Con información de Genaro Zepeda

JAPR