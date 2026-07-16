A la Cárcel el Tirador de Vía Atlixcáyotl en Puebla: Dictan Prisión Preventiva a Rafael "N"

Un juez impuso la medida cautelar de prisión preventiva para el sujeto que habría disparado contra varios vehículos en movimiento.

Rafael "N" permanecerá en prisión mientras la defensa reúne pruebas a su favor.Rafael "N" permanecerá en prisión mientras la defensa reúne pruebas a su favor. Foto: FGE Puebla

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El 'Tirador de Puebla' es encarcelado tras presuntos ataques en Vía Atlixcáyotl. La defensa busca pruebas para demostrar su inocencia. ¿Se hará justicia?

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