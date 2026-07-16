Sesenta Años de Prisión Pasarán Dos Hombres por Homicidio y Desaparición en León

Jairo Levy “N” y Uziel “N”, fueron sentenciados a 60 años de prisión para cada uno, por su participación en el homicidio de un empresario zapatero y la desaparición de una persona.

Dos Hombres Pasarán 60 Años en la Cárcel en León por Homicidio y Desaparición en LeónFoto: N+

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Impactante sentencia en León: Jairo Levy y Uziel condenados a 60 años por el asesinato de un empresario zapatero y desaparición de otra persona. Descubre cómo se resolvió el caso.

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