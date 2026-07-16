La Fiscalía General del Estado de Guanajuato, logró la sentencia de 60 años de prisión para dos personas involucradas en un homicidio y desaparición.

Los sentenciados fueron Jairo Levy “N” y Uziel “N” quienes participaron en el homicidio del empresario zapatero, Rodolfo Vera Hernández.

Los hechos se registraron el pasado 20 de octubre del 2023

Y en la desaparición forzada de la persona que acompañaba al fallecido el pasado 20 de octubre del 2023 en la colonia Los Paraísos en León, Guanajuato.

Foto: N+

Según la acusación, los imputados y cómplices esperaban a las víctimas en la avenida Los Paraísos esquina Finlandia, cuando abrieron fuego contra el empresario Rodolfo, cuando bajó de su vehículo y privaron de la libertad a la segunda víctima, quien fue llevada a un inmueble en Loma Griega.

A parte de los 60 años de cárcel deberán pagar reparación de daños

La determinación judicial se fundó en registros de videovigilancia de los sistemas c4 y c5i, peritaje y análisis tecnológicos que reconstruyeron la ruta de escape y demostraron la planeación y seguimiento previo al ataque.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Hermanos Vuelven con su Madre Después de Haber Sido Sustraídos en San Nicolás, Nuevo León

El tribunal impuso 34 años y seis meses por desaparición cometida por particulares y 25 años y seis meses por homicidio calificado, sumando 60 años de cárcel, prohibió beneficios sustitutivos y ordenó la reparación integral del daño incluyendo gastos funerarios e indemnizaciones.