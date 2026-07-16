Esto Sabemos de la Persecución a un Conductor que Operaba Transporte Ilegal en Querétaro

Una persecución iniciada sobre la avenida 5 de Febrero concluyó con la detención del operador de una camioneta que presuntamente brindaba servicio de transporte irregular mediante una plataforma. El incidente terminó en el municipio de Pedro Escobedo, tras un operativo en el que participaron inspectores de la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro (AMEQ) y elementos de la Policía Estatal (PoEs).

¿Por qué inició la persecución?

De acuerdo con la información disponible, personal de la AMEQ realizaba recorridos de supervisión cuando detectó una camioneta que aparentemente prestaba servicio de transporte de pasajeros sin la documentación correspondiente. Al intentar realizar una inspección, el conductor ignoró la indicación de detenerse y continuó su marcha, por lo que fue necesario solicitar el apoyo de la Policía Estatal.

Durante la persecución, los pasajeros pidieron en repetidas ocasiones al operador que detuviera la unidad; sin embargo, este hizo caso omiso. Según los reportes, uno de los ocupantes intervino y golpeó al conductor en varias ocasiones para obligarlo a detener la marcha, lo que finalmente permitió que la unidad fuera asegurada.

Minutos después, elementos de la Policía Estatal detuvieron al operador y lo pusieron a disposición de las autoridades competentes para definir su situación jurídica.

De manera preliminar, se informó que el conductor podría enfrentar señalamientos por los presuntos delitos de daños, delitos contra la seguridad y resistencia de particulares. Hasta el momento, las autoridades no han reportado personas lesionadas ni han dado a conocer más detalles sobre el proceso legal que seguirá el detenido.