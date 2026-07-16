Esto Sabemos de la Persecución a un Conductor que Operaba Transporte Ilegal en Querétaro

Una persecución iniciada sobre la avenida 5 de Febrero terminó en el municipio de Pedro Escobedo con la detención de un conductor que presuntamente operaba transporte de pasajeros sin permiso.

Conductor de Transporte Irregular Desata Persecución Desde 5 de FebreroConductor de Transporte Irregular Desata Persecución Desde 5 de Febrero. Foto: N+

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Una persecución en Querétaro terminó con la detención de un conductor que operaba transporte sin permisos. Pasajeros intervinieron para detenerlo. Conoce los detalles de este caso.

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