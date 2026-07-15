Balacera en Ecatepec Hoy: Mujer es Herida en Ataque Armado en Jardines de Santa Clara

Una balacera en la colonia Jardines de Santa Clara, Ecatepec, provocó una intensa movilización de servicios de emergencia en Edomex

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