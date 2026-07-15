Balacera en Ecatepec Hoy: Mujer es Herida en Ataque Armado en Jardines de Santa Clara

Una balacera en la colonia Jardines de Santa Clara en el municipio de Ecatepec, Edomex, provocó pánico entre los vecinos; hay una mujer lesionada.

De acuerdo con los primeros reportes, la Policía Municipal fue alertada por varias detonaciones de arma de fuego en inmediaciones de la avenida Circunvalación Oriente, por lo que de inmediato acudieron a verificar los hechos.

En el lugar encontraron a una mujer con varias lesiones por impacto de bala, así que pidieron ayuda a una ambulancia.

¿Qué pasó en Jardines de Santa Clara, Ecatepec?

Los paramédicos notificaron que su estado de salud era grave así que era necesario un traslado con urgencia hasta un hospital. En tanto, los oficiales municipales acordonaron la zona para comenzar con las primeras indagatorias.

En el sitio donde la mujer fue atacada a balazos, se hallaron aproximadamente 10 casquillos percutidos.

Los testigos refirieron que la víctima se encontraba al interior de un vehículo cuando ocurrió el ataque armado. Las autoridades investigan cómo ocurrieron los hechos, lo anterior, porque hay varias versiones al respecto.

Algunas personas señalan que la mujer quedó en medio de la balacera, mientras que otras señalan que se trató de una presunta agresión directa.

En el lugar ya se encuentra personal de los servicios periciales de la Fiscalía Edomex, con la finalidad de recabar indicios y datos de prueba que ayuden a esclarecer el caso, así como localizar a la o las personas responsables.

EPP