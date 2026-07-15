Ataque Armado en Plaza Comercial de Culiacán Deja Tres Hombres Heridos

Tres hombres resultaron lesionados durante un ataque armado registrado la mañana de este miércoles en el estacionamiento de una plaza comercial ubicada sobre el bulevar Emiliano Zapata y la avenida Manuel J. Clouthier, en la colonia Francisco Villa, en Culiacán, Sinaloa.

De acuerdo con información de las autoridades, el ataque ocurrió alrededor de las 11:15 horas, cuando un grupo armado interceptó a las víctimas y abrió fuego en repetidas ocasiones antes de darse a la fuga.

Tras la agresión, dos de los hombres heridos lograron resguardarse en los baños de un gimnasio localizado dentro de la plaza comercial, donde fueron auxiliados por paramédicos de la Cruz Roja y del Grupo de Rescate de Urgencias Médicas (GERUM).

Uno de los lesionados fue identificado como Carlos Iván, de 31 años de edad, mientras que la identidad del segundo permanece sin confirmar por las autoridades.

Tercer hombre herido fue llevado al hospital por sus familiares

El tercer hombre herido fue trasladado por sus familiares a un hospital a bordo de un vehículo particular para recibir atención médica.

En la escena del ataque, las autoridades localizaron múltiples casquillos percutidos y documentaron daños por impactos de arma de fuego en entre seis y ocho vehículos que se encontraban estacionados en el lugar.

Elementos de distintas corporaciones de seguridad acordonaron el área, mientras personal de la Fiscalía General del Estado realizó el procesamiento de la escena e inició la carpeta de investigación correspondiente.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas ni el posible móvil de la agresión.