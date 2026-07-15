Ataque Armado en Plaza Comercial de Culiacán Deja Tres Hombres Heridos

Tres hombres resultaron heridos tras un ataque armado en el estacionamiento de una plaza comercial sobre el bulevar Emiliano Zapata, en Culiacán.

Elementos de distintas corporaciones de seguridad acordonaron el áreaElementos de distintas corporaciones de seguridad acordonaron el área. Foto: N+

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Ataque armado en plaza de Culiacán deja tres heridos. Dos se refugiaron en un gimnasio y uno fue llevado al hospital. Autoridades investigan. ¿Qué sucedió?

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