¿Quién Es Giuliano Simeone? Delantero Argentino Cuyo Padre Generó Expulsión de David Beckham

Este joven cobra gran relevancia internacional al ser la gran sorpresa táctica de Lionel Scaloni en la alineación titular de la Selección de Argentina para enfrentar a Inglaterra en semifinales

¿Quién Es Giuliano Simeone? El Hijo del 'Cholo' Simeone Cuyo Padre Generó Expulsión de David Beckham en 1998El futbolista Giuliano Simeone, de Argentina. Foto: Reuters

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28 años atrás, en el Mundial de Francia 1998, Diego Simeone padre de Giuliano Simeone provocó la expulsión de David Beckham tras exagerar una reacción del astro inglés

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