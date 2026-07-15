¿Quién Es Giuliano Simeone? Delantero Argentino Cuyo Padre Generó Expulsión de David Beckham

El futbolista Giuliano Simeone, de 23 años de edad, destaca por sus habilidades como delantero o mediocampista en el Atlético de Madrid, y es el tercer hijo varón del histórico entrenador y exfutbolista Diego "El Cholo" Simeone, hoy jugó en el Inglaterra vs Argentina.

Este joven delantero ha cobrado gran relevancia internacional al ser la gran sorpresa táctica de Lionel Scaloni en la alineación titular de la Selección de Argentina para enfrentar a Inglaterra en las semifinales de la Copa Mundial de Futbol de 2026.

Diego Simeone provocó expulsión de David Beckham

David Beckham de Inglaterra es expulsado por el árbitro Kim Milton Nielsen por represalias contra Diego Simeone de Argentina en Mundial 1998. Foto: Reuters

Su inclusión para sustituir a Rodrigo De Paul reavivó de inmediato la histórica rivalidad, ya que 28 años atrás, en el Mundial de Francia 1998, su padre Diego Simeone provocó la expulsión de David Beckham tras exagerar una reacción del astro inglés.

¿Quién es Giuliano Simeone?

Giuliano Simeone nació el 18 de diciembre de 2002 en Roma, Italia, mientras su padre jugaba para la Lazio. Por lo tanto, cuenta con la nacionalidad argentina por elección.

Se formó en las fuerzas básicas del River Plate y del Club Atlético de Madrid, club dueño de su carta, con el que renovó contrato hasta 2030 con una cláusula de 500 millones de euros.

Antes de consolidarse en el primer equipo colchonero, estuvo en equipos españoles como el Deportivo Alavés

Grave lesión en tibia y peroné

Sufrió una grave fractura de tibia y peroné durante la pretemporada de 2023, pero se recuperó por completo.

En su camiseta del Atlético de Madrid prefiere utilizar el nombre de "Julián" en lugar de su apellido para evitar comparaciones y construir su propio camino futbolístico, aunque con Argentina porta el apellido Simeone debido a normativas estrictas de la FIFA.

¿Cómo fue el choque Simeone vs. Beckham en 1998?

El 30 de junio de 1998, durante los octavos de final, "El Cholo" empujó intencionalmente por la espalda a David Beckham de 23 años.

Beckham tiró una patada instintiva contra la pierna de Simeone, quien cayó de forma aparatosa magnificando el golpe ante el árbitro Kim Milton Nielsen.

El futbolista inglés recibió la tarjeta roja directa e Inglaterra quedó eliminada en la tanda de penales.

El mediocampista inglés sufrió durante años un hostigamiento masivo en su país debido a este incidente.

Diego Simeone y David Beckham en Mundial 2026

Días antes de las semifinal del Mundial 2026, Diego Simeone y David Beckham se encontraron en los palcos de Estados Unidos y se dieron un emotivo abrazo que selló la paz definitiva de aquella vieja rivalidad.

HVI