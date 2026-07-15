Infantino Pierde Apoyo: ¿Por Qué Peligra que Siga como Presidente de la FIFA?

La Federación Alemana de Fútbol (DFB) se negó a firmar la carta de apoyo a la reelección de Gianni Infantino como presidente de la FIFA, en medio del desgaste que dejó la revocación de la sanción al delantero estadounidense Folarin Balogun tras una llamada del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El diario alemán BILD confirmó el proceso de distanciamiento directamente con la DFB.

El origen del rompimiento

Según BILD, la relación entre la DFB y la presidencia de la FIFA se fue deteriorando desde el escándalo por la suspensión de la sanción a Balogun de cara al partido de octavos de final contra Bélgica, luego de haber sido expulsado en la ronda previa ante Bosnia y Herzegovina, después de que Infantino recibiera una llamada de Trump para pedir la revisión de la sanción.

El presidente de la DFB, Bernd Neuendorf, encabeza ese distanciamiento, de acuerdo con el proceso documentado por el medio.

Durante el Mundial, el director de la FIFA para Europa, Elkhan Mammadov, entrevistó a las 16 asociaciones nacionales del continente y pidió verbalmente su respaldo a la candidatura de Infantino para el Congreso de la FIFA del 18 de marzo de 2027, que se celebrará en Rabat, Marruecos.

La DFB rechazó firmar la carta de apoyo, a diferencia de otras federaciones que, según BILD, se arrepintieron de haberla firmado tras el caso Balogun.

Lo que hay que saber del proceso

La DFB, bajo la presidencia de Bernd Neuendorf, se niega a firmar la carta de respaldo a Infantino.

El Congreso de la FIFA que definirá la reelección se realizará el 18 de marzo de 2027 en Rabat, Marruecos.

BILD muestra la carta de apoyo de Nigeria —fechada el 30 de abril de 2026 en el propio documento— como modelo del que Europa se niega a firmar.

Las confederaciones de África, Asia y Sudamérica ya comprometieron su respaldo a Infantino.

El Comité Olímpico Internacional (COI) recibió una denuncia contra Infantino por parte de la organización británica FairSquare.

La amenaza que viene del Comité Olímpico

Pese a la resistencia europea, BILD señala que la reelección de Infantino no está en duda: las federaciones continentales de África, Asia y Sudamérica ya prometieron su apoyo. El riesgo real, de acuerdo con el medio alemán, viene de otro frente: el COI, organismo del que Infantino también forma parte por su rol en la FIFA, recibió una denuncia de FairSquare que lo acusa de violar las reglas de neutralidad política del propio COI, por sus vínculos con Trump.

BILD atribuye ese señalamiento a la participación de Infantino en el recién creado Consejo de Paz impulsado por Trump —que la mayoría de los jefes de Estado europeos no reconocen— y a que Infantino recibió el Premio de la Paz de la FIFA, distinción creada por el propio organismo. La presidenta del COI, Kirsty Coventry, ya indicó que investiga el caso.

El trasfondo: la disputa por Balogun

El deterioro de la relación con la DFB tiene su origen en la controversia que se desató el 5 de julio, cuando la FIFA suspendió la sanción a Balogun tras la llamada de Trump. La UEFA calificó la decisión de "inaudita, incomprensible e injustificable" en un comunicado.

"Cuando la certeza de las reglas ya no está garantizada por sus guardianes, la integridad del juego se pone en entredicho y la credibilidad de una competición se ve socavada", señaló la UEFA en ese comunicado.

Trump reconoció públicamente haber llamado a Infantino para pedir la revisión

"Pedí una revisión porque no pensé que fuera falta, y ya sabes, repito, soy bueno en estas cosas. No pensé que fuera falta, pensé que eran dos grandes atletas que chocaron y se enredaron; eso no fue un tipo golpeando a alguien en la cara ni nada por el estilo", aseguró Trump.

Infantino confirmó la llamada, pero sostuvo que la decisión de levantar la sanción fue una resolución "independiente" del Comité Disciplinario de la FIFA.

La Federación Belga (RBFA) anunció que impugnaría la elegibilidad de Balogun si el jugador disputaba el partido, después de que la Comisión de Apelación de la FIFA calificara de "inadmisible" un recurso previo de esa federación.

CT