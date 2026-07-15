Infantino Pierde Apoyo: ¿Por Qué Peligra que Siga como Presidente de la FIFA?

La DFB retira su respaldo a Gianni Infantino rumbo al Congreso de la FIFA de 2027, tras el caso Balogun

Infantino Pierde Apoyo: Por Qué Peligra que Siga como Presidente de la FIFAGianni Infantino, presidente de la FIFA, durante el partido entre Francia y España en el Mundial. Foto: Reuters

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