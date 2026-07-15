Suspenden 7 Partidos a Nahuel Guzmán por Altercado en la Final de la Concachampions 2026

Este miércoles 15 de julio el Comité Disciplinario de la Concacaf informó que se impusieron sanciones ejemplares a varios futbolistas de los Tigres de la UANL y del Deportivo Toluca FC, luego de analizar los incidentes ocurridos tras el partido de la final de la Copa de Campeones Concacaf 2026.

Luego de revisar los informes oficiales del partido y las evidencias, el Comité decidió suspender al portero de Tigres UANL, Nahuel Guzmán, por 7 partidos. El castigo fue por utilizar lenguaje inapropiado contra el cuerpo arbitral del partido y por participar en la bronca ocurrida al término del encuentro, justo antes del inicio de la ceremonia de premiación.

Además de Nahuel, se sancionó al delantero André-Pierre Gignac (Tigres) y al defensa Antonio Briseño (Toluca), con 3 partidos de suspensión para cada uno por su participación en la pelea ya referida.

Del mismo modo, el Comité Disciplinario de la Concacaf indicó que los jugadores suspendidos deberán cumplir sus castigos en los próximos partidos de la Concachampions.

Concacaf sanciona a Nahuel Guzmán y a otros dos jugadores de Tigres y Toluca

Trascendió de igual modo que ambos clubes fueron acreedores de una sanción económica, cuyo monto no fue revelado.

Como se recordará, el Toluca ganó la final de la Concachampions 2026 en tanda de penales, luego de empatar 1-1 con Tigres en el tiempo reglamentario. Luego de que finalizó el partido, los jugadores de ambas escuadras se enfrascaron en una bronca sin sentido, propiciada principalmente por el portero Nahuel Guzmán.

Con información de N+