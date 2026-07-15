Suspenden 7 Partidos a Nahuel Guzmán por Altercado en la Final de la Concachampions 2026

Luego de evaluar los incidentes en la final de la Concachampions entre Tigres y Toluca, el portero Nahuel Guzmán fue suspendido 7 juegos. Estos son los detalles de la sanción a varios jugadores

Nahuel Guzmán tuvo un altercado con el árbitro en la final de la Concachampions entre Tigres y TolucaFoto: Getty Images

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Nahuel Guzmán suspendido 7 partidos tras la final de Concachampions 2026. Descubre los detalles de las sanciones a Tigres y Toluca tras la polémica pelea.

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